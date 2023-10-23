Цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 11:19 по Киеву составляла 91,89 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются на фоне некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщает The Telegraph, цены на нефть сегодня упали, поскольку инвесторы делают ставку на отсрочку наземного вторжения Израиля в сектор Газа. к 8:09 по Киеву декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,04 (1,13%), до $91,12 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,2 (1,36%), до $86,88 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,29 (0,3%) - до $88,08 за баррель.

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"Нефть взяла паузу, и переключение внимания на гуманитарную помощь и освобождение заложников говорит о том, что наземная операция может подождать, - отметил рыночный стратег IG Asia Pte Йип Джун Ронг. - Это может сдержать риски дальнейшей эскалации, по крайней мере на какое-то время".

По материалам Investing, цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 11:19 по Киеву составляла 91,89 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 23 октября по состоянию на 11:20 по Киеву составляла $87,71 за баррель.

Нападение на Израиль и цены на нефть

7 октября 2023 года боевики ХАМАС массированный ракетный удар по Израилю. 8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны.

По состоянию на 9 октября 2023 года цены на нефть прыгнули вверх. Военный риск снова начал "давить" на мировые нефтяные котировки.

Цена на нефть эталонной марки Brent 10 октября составляла 87,89 доллара за баррель.

По состоянию на 20 октября 2023 года из-за ситуации в секторе Газа цены на нефть рванули вверх. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 97 центов, или 1,1%, до $93,35 за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне $90,37 за баррель, увеличившись на $1, или 1,1%.

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