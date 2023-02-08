Местный облэнерго до конца суток распределит дополнительную мощность между потребителями.

Энергетикам удалось выделить дополнительные объемы электроэнергии для Одесской области, ситуация с электроснабжением улучшается. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

"Продолжаем ликвидировать последствия масштабной аварии в высоковольтной сети в Одесской области. Ситуация улучшается. Ремонтным бригадам "Укрэнерго" удалось подать дополнительный объем электроэнергии в регион. Это улучшит энергопитание города Одессы и Одесского района", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что местный облэнерго до конца суток распределит дополнительную мощность между потребителями, соответственно, это даст возможность сократить длительность ограничений.

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Графики ограничений будут сохраняться и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области.

Масштабная авария на ключевой подстанции Одессы - что известно

4 февраля на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария. В результате часть района и областного центра остались без электроснабжения.

В "Укрэнерго" пояснили, что масштабная авария на подстанции, которая заживляет Одессу, произошла из-за выхода из строя оборудования, которое неоднократно восстанавливали после ракетных атак оккупантов.

7 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что повреждения после аварии на подстанции очень серьезные, но объект круглосуточно ремонтируется.

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