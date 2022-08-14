В ЕС действует чрезвычайный газовый план для преодоления энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Швейцария может предотвратить нехватку энергии, присоединившись к плану Европейского союза по сокращению потребления газа на 15% этой зимой.

Об этом заявила министр энергетики Симонетта Соммаруга, сообщает Reuters.

Соммаруга отметила, что призыв швейцарской комиссии по электроснабжению к домохозяйствам запастись свечами на случай отключения электроэнергии этой зимой стал "тревожным звонком для всех".

"Это, безусловно, имеет смысл. Федеральный совет примет решение", - отметила министр.

По словам министра, правительство начнет кампанию в этом направлении в ближайшие недели. Кроме того, Соммаруга отметила, что она будет настаивать на экономии отопления в общественных зданиях.

Газовый план ЕС:

В ЕС действует чрезвычайный газовый план для преодоления энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины. Он предусматривает добровольную экономию природного газа зимой в размере 15% на страну, но допускает многочисленные исключения.

В конце июня швейцарское правительство изложило планы по устранению возможной нехватки природного газа этой зимой и заявило, что может прибегнуть к нормированию, если другие меры окажутся недостаточными.

Швейцария получает газ через соседние страны ЕС, и газ составляет около 15% ее общего потребления энергии. По данным правительства, около 42% газа страна использует для отопления жилых помещений, а остальное - в промышленности, сфере услуг и транспорте.

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