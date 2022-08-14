На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Швейцария может предотвратить нехватку энергии, присоединившись к плану Европейского союза по сокращению потребления газа на 15% этой зимой.
Об этом заявила министр энергетики Симонетта Соммаруга, сообщает Reuters.
Соммаруга отметила, что призыв швейцарской комиссии по электроснабжению к домохозяйствам запастись свечами на случай отключения электроэнергии этой зимой стал "тревожным звонком для всех".
"Это, безусловно, имеет смысл. Федеральный совет примет решение", - отметила министр.
По словам министра, правительство начнет кампанию в этом направлении в ближайшие недели. Кроме того, Соммаруга отметила, что она будет настаивать на экономии отопления в общественных зданиях.
Газовый план ЕС:
В ЕС действует чрезвычайный газовый план для преодоления энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины. Он предусматривает добровольную экономию природного газа зимой в размере 15% на страну, но допускает многочисленные исключения.
В конце июня швейцарское правительство изложило планы по устранению возможной нехватки природного газа этой зимой и заявило, что может прибегнуть к нормированию, если другие меры окажутся недостаточными.
Швейцария получает газ через соседние страны ЕС, и газ составляет около 15% ее общего потребления энергии. По данным правительства, около 42% газа страна использует для отопления жилых помещений, а остальное - в промышленности, сфере услуг и транспорте.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России
- Стало известно, сколько граждан России подали заявки на получение украинской визы
- Ермак назвал приоритетную цель нового пакета санкций ЕС против России