По словам Германа Галущенко, в России газовые хранилища заполнены на 99%, а в других странах Европы - дефицит.

Министр энергетики Герман Галущенко назвал этот отопительный сезон полем энергетической войны с Россией и серьезным вызовом для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Этот отопительный сезон – не просто шесть месяцев низких температур, и сейчас мы видим, что это определенное поле энергетической войны с Россией за монополию в Европе. Энергетический кризис используется Россией для усиления своего геополитического положения", – сказал он.

По словам министра, в России газовые хранилища заполнены на 99%, а в других странах Европы – дефицит. В частности, в Австрии хранилища заполнены на 55%, Нидерландах – на 30%.

Читайте такжеКак Украина переживет зиму без российского угля

Как сообщал УНИАН, 27 октября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина имеет достаточно газа для спокойного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов. Но также подчеркнул, что он будет сложным.

Также он заверил, что в течение отопительного сезона в Украине не предвидится отключений газа и электроэнергии. По словам Шмыгаля, несмотря на то, что цены на газ в Европе на историческом максимуме, а на уголь выросли минимум в три раза в сравнении с прошлым годом, для украинских потребителей стоимость коммунальных тарифов не повысится.

Ранее, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Позже в "Нафтогазе" заявляли, что школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 грн за кубометр, но без учета налога на добавленную стоимость и стоимости транспортировки.

Для бытовых потребителей в Украине действует годовое предложение цены на газ от 7,96 до 13,5 грн за кубометр в зависимости от поставщика, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты, согласно которым газ в первый год должен стоить 7,42 грн за кубометр.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Анна Бредихина