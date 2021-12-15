В Украине с начала отопительного сезона не было никаких веерных отключений электроэнергии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"С начала отопительного сезона никаких веерных отключений потребителей, то есть, отключений, связанных с мерами принудительного снижения потребления, не происходило. Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись. Это официальное сообщение "Укрэнерго", и только "Укрэнерго" может применять такие ограничения", - сказал он.
Также премьер добавил, что "несколькочасовые отключения, которые могут происходить в том или ином населенном пункте, – это либо неотложные ремонтные работы на линиях электропередачи, о которых предупреждают заранее, либо аварийные ситуации, связанные с погодными условиями".
Риск веерных отключений:
12 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль уверял, что оснований для веерных отключений электроэнергии нет, несмотря на сложную ситуацию с запасами угля не тепловых электростанциях.