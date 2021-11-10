Глава правительства заверил, что тарифы не будут расти до конца отопительного сезона.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в очередной раз заверил, что тарифы на коммунальные услуги в этом отопительном сезоне не повысятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании правительства.

"В ноябре тарифы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию не растут, и так же они не будут расти до конца отопительного сезона", - отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что стабильные тарифы - это обязательство правительства и местной власти перед людьми.

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30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Тарифы на газ в Украине:

30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

В то же время, в "Нафтогазе" заявляли, что школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 грн за кубометр. Но это без учета налога на добавленную стоимость и цены транспортировки.

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

13 октября "Нафтогаз" заявил, что намерен предложить частным предприятиям контракты на поставку газа с фиксированной ценой.

16 октября 2021 года в "Нафтогазе" заверили, что цена на газ для населения этой зимой не поднимется

Автор: Анна Бредихина