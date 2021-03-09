В Штатах боятся "закулисного" соглашения Белого дома с Германией.

Конгрессмены направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену с требованием ввести новые санкции против газопровода "Северный поток-2".

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на сайт Комитета Палаты представителей США по иностранным делам.

В Конгрессе обеспокоены, как администрация президента Джо Байдена воплощает в жизнь план по введению санкций в отношении трубопровода. Представителей конгресса США беспокоит тот факт, что при упоминании в открытых источниках многочисленных компаний, которых "подозревают в причастности к деятельности, караются санкциями", администрация все еще может требовать дополнительной информации о них.

"Критически важным для нашей способности осуществлять надзор со стороны конгресса и обеспечивать соблюдение духа и буквы закона есть более четкое понимание "доказательного порога", который Государственный департамент использует при взвешивании дополнительных санкций", - говорится в письме.

Конгрессмены опасаются, что администрация тянет с санкциями для того, чтобы оставить возможность заключить с Германией "закулисную сделку.

В Конгрессе попросили Блинкена представить Конгрессу новые санкции, не дожидаясь 17 мая, на которое запланирован следующий его доклад.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте про американский оборонный бюджет, компании, которые занимаются строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куінвілл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии учредили фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США сообщил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

22 февраля 2021 года США ввели новые санкции против российского судна, строящего "Северный поток-2".

По состоянию на 23 февраля 2021 года из-за санкций США сразу 18 европейских компаний отказались достраивать "Северный поток-2".

4 марта 2021 года строительство "Северного потока-2" в водах Дании продлили до конца сентября.

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Автор: УНИАН