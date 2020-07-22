Смогут ли США окончательно уничтожить российский "Северный поток-2"

США активизировали процесс введения дополнительных, беспрецедентных санкций против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Этот трубопровод, по задумке Кремля, должен лишить Украину статуса транзитера газа в Европу, и, как результат, миллиардных доходов в бюджет. Кроме того, его запуск поможет России взять под контроль энергетический рынок ЕС.

«Россия пытается построить газопровод «Северный поток-2», чтобы получить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их источниками энергии... Мы должны остановить вражескую стратегию влияния Путина», - заявил член Палаты представителей, республиканец Стив Вомак.

21 июля Палата представителей Конгресса США одобрила соответствующие изменения в национальное оборонное законодательство (CAATSA). Теперь новые ограничения должны рассмотреть в Сенате, после чего документ должен быть подписан президентом Дональдом Трампом. Вероятность подписания санкционных нововведений не вызывает сомнений, так как их поддержали представители обеих правящих партий - и республиканцы, и демократы.

Новые санкции направлены против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы, связанные со строительством. Под санкции попадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию. Угрожают новые санкции и самому «Газпрому» - его счета могут быть заблокированы, а дальнейшее любое сотрудничество с этой кремлевской компанией попадает под табу. Теоретически, достройка газопровода становится невозможной.

Санкционный процесс

Новые санкции являются дополнительными к принятым в декабре прошлого года. Тогда они вынудили компании, ведущие прокладку «Северного потока-2», немедленно прекратить работы. К примеру, так поступила швейцарская Allseas. Сразу после принятия Сенатом закона, не дожидаясь подписания документа президентом США, компания вывела из Балтийского моря свое судно-укладчика. Строительство «Северного потока-2» было приостановлено.

Но Россия заявила, что все проблемы будут решены. Для завершения строительства до конца 2020 года было «модернизировано» судно «Академик Черский». В начале мая оно встало на якорь в акватории немецкого порта Мукран.

Кстати, история этого судна довольно занимательна и говорит о том, что новые санкции США являются реальностью и прямой угрозой проекту, как и самому «Газпрому». Понимая, что ограничительные меры коснутся его активов, а «Академик Чарский» - именно такой актив, судно было передано на баланс «Самарского теплоэнергетического имущественного фонда» (СТИФ). То есть, якобы никакого отношения к «Газпрому» не имеет. А раз так, то и санкции его зацепить не должны. Похоже, в этом вопросе у россиян, вроде бы, все сложилось. Но на этом проблемы не закончились.

Загвоздка из-за санкций США с достройкой «Северного потока-2» привела к тому, что Федеральное сетевое агентство Германии (Bnetza) отклонило заявку оператора Nord Stream 2 AG о предоставлении «Северному потоку-2» исключений из Газовой директивы ЕС. То есть, немцы подтвердили, что одна компания не может быть и поставщиком газа, и собственником газопровода, а независимые поставщики должны иметь доступ к трубе (это значит, что до 50% его мощности должно быть зарезервировано под них). В случае с «Северным потоком-2» это означает, что проект будет работать в половину мощности - 27,5 млрд кубометров в год.

В Директиве, по требованию Германии, указывалось, что могут быть предоставлены исключения, но только в случае, если газопровод построен до 23 мая 2019 года. В принципе, эта дата и была сроком сдачи в эксплуатацию «Северного потока-2». Но санкции США сделали свое дело, и труба «не вписалась» в пролоббированное Германией послабление.

В Росси сразу же заявили, что, несмотря на различные «преграды», «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года, а «Газпром» найдет возможность обойти ограничительные меры. К примеру, перенести точки сдачи газа европейским клиентам туда, где балтийский газопровод заходит в немецкие территориальные воды и, по сути, пересекает границу ЕС, или в точку входа в «Северный поток-2» в России. Сейчас решение Германии Россия оспаривает в суде.

Видя все «хитроумные» схемы РФ, США и пригрозили новыми санкциями.

Угрозы наивысшего уровня

Американские конгрессмены еще в июне заявили о решении ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2» и предупредили европейские компании о возможных рисках. В ЕС, особенно в Германии, которая, в случае реализации «Северного потока-2», станет мощнейшим газовым хабом в Европе, высказали бурное возмущение.

Как отметил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, ЕС выступает против применения санкций третьей стороной в отношении европейских компаний, которые ведут легитимный бизнес.

«Более того, ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному законодательству. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьей страной», - заявил Боррель и призвал Соединенные Штаты отменить угрозу санкций и начать диалог.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас отметил, что «США пренебрегают правом и суверенитетом Европы решать, откуда и как мы получаем нашу энергию». Германию поддержала Австрия. Она предложила ввести ответные санкции против США. Возмущение прозвучало и со стороны Франции…

Понять бурную реакцию европейских политиков, которые держатся в креслах благодаря лояльному к ним бизнесу, можно. Хоть учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский «Газпром», но финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Так смогут ли США разгромить российский проект?

Уничтожить нельзя оставить

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что вероятность введения новых санкций велика.

«Технически ситуация следующая: есть пакет санкций, которые были приняты Сенатом и Конгрессом США, подписаны президентом в прошлом году в рамках концепции оборонного бюджета. Сейчас разработан дополнительный пакет санкций, которые практически делают невозможной достройку «Северного потока-2». Если даже русские каким-то чудом решатся самостоятельно завершить строительство газопровода, то новые санкции заблокируют и эти попытки. Еще у Администрации президента США есть свои возможности вводить ограничения. Госдеп уже заявил, что Администрация готова их применить. Какими они будут и как их собираются реализовывать, станет известно позже. Госдеп должен приготовить свои предложения для Администрации президента. Это два параллельных процесса», -прокомментировал ситуацию эксперт.

По его мнению, ожидать пакет санкций от Конгресса можно в конце октября – ноябре. Относительно санкций, над которыми работает Госдеп и Администрация, то они могут появиться в конце сентября. Причем грядущие президентские выборы в США этому процессу не помешают.

«Что касается резкого осуждения санкций со стороны ЕС, то я не говорил бы категорично. Просто есть мнение отдельных политиков. Есть еще заявления, что, мол, нужно ввести ответные санкции против США. Но в это мало верится. А вот России, мягко сказать, не повезло. Ей осталось достроить 160 км газопровода, но с этим может не сложиться. Хочется верить, что санкции будут введены и сделано это будет вовремя, благодаря чему Россия не сможет реализовать свой проект. Таким образом Украина останется транзитером газа в Европу, а это означает миллиардные поступления в бюджет», - подчеркнул Харченко.

Руководитель практики энергетики и природных ресурсов юридической компании Arzinger Ярослав Чекер отмечает, что введенные в прошлом году санкции США применялись исключительно к компаниям, предоставляющим (в любой форме - аренда, продажа и т.п.) судна, которые использовались для строительства «Северного потока-2», и к тем, которые непосредственно структурировали и помогали осуществлять само строительство газопровода. Теперь ситуация изменится.

«Те же сенаторы, которые инициировали проект акта о применении санкций, подали билль об уточнении и расширении их против строительства «Северного потока-2». В нем хотят дополнительно распространить применение санкций против компаний, которые занимаются страховкой суден, консультированием при трансакциях с суднами, поставкой компонентов для ремонта суден, а также, тех, кто будет проводить сертификацию, тестирование и проверку работы газопровода. Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие поправки, однако она должна быть еще одобрены Сенатом и подписана президентом Дональдом Трампом», - отметил эксперт.

По его словам, пока Германия, как в будущем страна-получатель газа, не предоставляла никаких официальных комментариев касательно новых санкций. Да и реалии меняются. Строительство «Северного потока-2» сейчас может быть и не настолько выгодным для Европы. Особенно, учитывая, что в ЕС на данный момент хранилища переполнены, ведутся переговоры по хранению газа на территории Украины.

«В целом, ситуация с применением санкций остается очень подверженной политическим отношениям. Но, вероятно, в случае принятия такого «неприятного» решения, оно будет иметь плохие последствия для многих бизнесов, вовлеченных в проект строительства «Северного потока-2»», - подытожил Чекер.

Новые санкционные меры в отношении «Северного потока-2» могут быть введены США уже осенью текущего года. По крайней мере, в это хочется верить. И надеяться, что кремлевский проект все же накроется «медным тазом».

Нана Черная