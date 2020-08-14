Страны ЕС подписали ноту протеста против вмешательства США в строительство «Северного потока-2»

Ноту протеста не подписали три государства.

24 государства-члена ЕС подписали ноту протеста против вмешательства США в строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

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Как пишет издание, состоялся демарш, ноту протеста против американской санкционной политики передали в Госдепартамент. В демарше приняли участие 24 государства-члена ЕС.

Демарш

Таким образом, европейский протест против вмешательства США получил удивительно сильную поддержку.

Ноту поддержали не все

Как пишет издание, только три страны ЕС не присоединились к ноте протеста. Какие страны отказались подписать документ, пока неизвестно.

Содержание демарша

Содержание демарша повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, сделанное 17 июля. Он выразил глубокую озабоченность случаями применения санкций против европейских компаний.

"Мы очень обеспокоены растущим применением санкций Соединенными Штатами против европейских компаний и интересов. Европейский Союз считает экстерриториальное применение санкций нарушением международного права", – говорится в тексте ноты.

Ужесточение санкций против "Северного потока-2"

Проект оборонного бюджета США предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

История санкций

6 августа 2020 года в США пригрозили санкциями немецкому порту из-за "Северного потока-2".

21 июля 2020 года Палата представителей Конгресса США одобрила изменения в законодательстве, которые предусматривают новые санкции против компаний, причастных к строительству российского газопровода «Северный поток-2».

В мае 2020 года посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции из-за газопровода «Северный поток - 2». Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России.

В ответ глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что намерения Вашингтона расширить санкции против «Северного потока-2» не повлияли на планы Берлина по проекту.

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Автор: Елена Коваленко