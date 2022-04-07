Теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты представителей.

Сенат Соединенных Штатов Америки 7 апреля единогласно одобрил законопроект о запрете импорта российской нефти.

Как сообщает "Голос Америки", в документе также указывается, что Россия, а также ее близкий союзник Беларусь, за осуществление военного вторжения в Украину или за пособничество этому вторжению лишаются статуса стран с режимом наибольшего благоприятствования в торговле.

Принятие этого закона предполагает потенциальное увеличение пошлин на экспорт товаров из указанных стран в США.

Теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты представителей.

Затем документ будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее нижняя палата Конгресса уже голосовала за принятие законопроекта в первом чтении, но теперь она должна будет сделать это повторно, так как Сенат внес изменения в текст документа.

Как сообщал УНИАН, Великобритания прекратит весь импорт российского угля и нефти до конца 2022 года и примет меры против олигархов и ключевых стратегических отраслей.

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