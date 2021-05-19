Начиная с 20 мая, правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго, поскольку цены будет диктовать конкурентный рынок голубого топлива.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает «Нафтогаз» продавать голубое топливо для них по фиксированной цене", - сказал он.
По словам премьера, это еще один важный шаг по созданию полноценного рынка газа.
"Теперь все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежат местной власти, будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями самостоятельно. На тех наилучших условиях, которые будут на рынке", - добавил он.
Спецобязательства на рынке газа
- Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на апрель установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,52 грн за кубометр, что на 4% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в марте.
- С 1 мая 2021 года завершается действие Положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа. Таким образом, теплокоммунэнерго должны самостоятельно выбрать себе поставщика.
- Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» направила крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку газа на коммерческой основе с 1 мая 2021 года по цене 8,33 грн за куб. м, что на 6% больше, чем в апреле.
- 30 апреля 2021 года Кабинет министров продлил режим специальных обязательств на рынке газа, согласно которому теплокоммунэнерго покупают газ по регулируемой правительством цене.
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