Теперь все тепловики будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями на условиях, которые диктует рынок.

Начиная с 20 мая, правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго, поскольку цены будет диктовать конкурентный рынок голубого топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает «Нафтогаз» продавать голубое топливо для них по фиксированной цене", - сказал он.

По словам премьера, это еще один важный шаг по созданию полноценного рынка газа.

"Теперь все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежат местной власти, будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями самостоятельно. На тех наилучших условиях, которые будут на рынке", - добавил он.

Спецобязательства на рынке газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на апрель установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,52 грн за кубометр, что на 4% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в марте.

С 1 мая 2021 года завершается действие Положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа. Таким образом, теплокоммунэнерго должны самостоятельно выбрать себе поставщика.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» направила крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку газа на коммерческой основе с 1 мая 2021 года по цене 8,33 грн за куб. м, что на 6% больше, чем в апреле.

30 апреля 2021 года Кабинет министров продлил режим специальных обязательств на рынке газа, согласно которому теплокоммунэнерго покупают газ по регулируемой правительством цене.

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Автор: Анна Бредихина