Средняя цена бензина А-95 увеличилась до 28,81 грн за литр.

Сетевые операторы Украины с 18 на 19 марта повысили цены на бензин и дизельное топливо на 0,2-1 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.

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Сообщается, что стоимость бензинов и ДТ в сетях «Авиас», «Укрнафта», ZOG выросла на 1 грн за литр. Бензины в сети Mango подорожали на 60 копеек за литр, а на KLO - на 20 копеек за литр.

На 50 копеек за литр цены на все виды топлива подняли «Автотранс» и «Рур Груп». На 28 копеек за литр в среднем подняла цены на бензины и на 14 копеек за литр на дизельное топливо сеть «БРСМ-Нафта».

Сообщается, что средние цены на украинских АЗС выросли на 44 копейки за литр до: А-92 – 27,8 грн, А-95 – 28,81 грн, ДТ – 28,21 грн.

Что этому предшествовало

По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Украине были созданы региональные спецкомиссии, которые будут бороться с фальсификатом бензина, дизеля и сжиженного газа на АЗС.

Ранее эксперты отмечали рост цен на топливо на украинских АЗС, который наблюдается последние несколько месяцев из-за существенного увеличения стоимости нефти на мировых рынках.

Кроме того, эксперты отмечают, что во время карантина на заправках увеличился объем некачественных нефтепродуктов из-за моратория на проверки бизнеса.

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Автор: Игорь Орел