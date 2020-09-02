Компания “Агро Газ Трейдинг”, поставщик давальческого сырья для Одесского припортового завода, продлила существующий контракт с ОПЗ до конца 2020 года во избежание его остановки, которая могла состояться уже с 1 сентября. При этом АГТ заинтересована в заключении долгосрочного контракта с ОПЗ, что расширит возможности для работы и позволит повысить рентабельность производства на ОПЗ.

Такое мнение выразил Александр Горбуненко, управляющий партнер “Агро Газ Трейдинг”, в колонке “Игра в долгую: Почему ОПЗ нужен новый давальческий контракт” для “Цензор.Нет”.

“Компания АГТ заинтересована именно в заключении долгосрочного контракта. Если нам удастся победить в новом конкурсе ОПЗ на поставку сырья, мы планируем диверсифицировать пути закупки газа. Мы сможем импортировать ресурс по прямым долгосрочным договорам, покупать у производителей на внутреннем рынке, а оставшееся приобретать в спотовом режиме на украинских и зарубежных биржах и хабах. Это, как минимум, расширит поле возможностей для работы, а как максимум - позволит ощутимо снизить расходы и повысить общую рентабельность производства на ОПЗ.

Выход на прямых покупателей и участие в крупных тендерах за рубежом - второй пункт в нашем плане развития на год. Опять же, это дополнительная прибыль, новые бизнес-контакты и расширение присутствия украинского бизнеса за рубежом.

Согласно условиям контракта, представленного в рамках конкурса по отбору давальца, половину маржи при реализации готовой продукции получает сам завод. Следовательно, все перечисленные положительные эффекты от действия долгосрочного контракта позволят существенно увеличить прибыль предприятия”, - отметил Горбуненко.

По словам Горбуненко, АГТ готова принять участие в новом конкурсе по отбору поставщика давальческого сырья, который ранее был заблокирован в судебном порядке.

“Чтобы все это стало реальностью [заключение долгосрочного контракта с ОПЗ], необходимо завершить текущий конкурс по отбору давальца, либо, в случае необходимости, провести новый и наконец определить его победителя. Мы готовы снова доказать, что предлагаем ОПЗ самые выгодные условия сотрудничества и остаемся надежным поставщиком давальческого сырья.

В прошлом году мы смогли победить конкурентов в открытом конкурсе, после чего запустили ОПЗ. Но запуск завода стал только отправной точкой для всех тех успехов, которых удалось достичь за столь короткий период сотрудничества АГТ с ОПЗ. Результаты этой работы сегодня отражаются в производственных и финансовых показателях завода и росте благополучия во всем Одесском регионе. Ведь ОПЗ - это не просто завод. Это системообразующее предприятие государственного масштаба. И наша общая задача - его поддерживать и развивать”, - резюмирует Горбуненко.

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Автор: УНИАН