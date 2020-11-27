По словам замминистра, сумма возможного повышения стоимости электричества будет покрыта жилищной субсидией.

В Министерстве социальной политики считают, что в случае повышения тарифов на электроэнергию для населения получатели субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не почувствуют увеличения платежек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире оного из телеканалов заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

По словам Музыченко, тариф на электрическую энергию регулируется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и он составляет 90 копеек за кВт до 100 кВт потребляемой электроэнергии.

"То есть стоимость 100 кВт электроэнергии - это примерно 90 гривень, что в структуре платежки составляет 5-7% от структуры всей платежки конкретного домохозяйства. Даже если мы говорим об определенном повышении тарифов на электроэнергию, это существенно не повлияет на структуру самой платежки, но для получателей жилищной субсидии эта сумма повышения будет покрыта жилищной субсидией", - сказал он.

"Поэтому эти 3 миллиона домохозяйств, получающих субсидию, вообще не почувствуют какого-либо повышения", - добавил Музыченко.

Что этому предшествовало

26 ноября новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко заявил, что одним из важных вопросов в секторе энергетики является пересмотр с 2021 года действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене.

По его словам, по состоянию на ноябрь бытовой потребитель платит за электрическую энергию 1 копейку, поскольку действующий тариф покрывает только расходы на транспортировку.

Уже на следующей неделе может быть представлено решение о новых подходах к формированию тарифов для населения.

Справка УНИАН

В Украине цена на электроэнергию для населения составляет 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого - 168 копеек за кВт-ч и остается неизменной с 2017 года.

Цены для бытовых потребителей не растут благодаря механизму спецобязательств (ПСО), возложенному на энергогенерирующие компании.

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Автор: Анна Бредихина