По словам Артема Компана, введение ценового ограничения приведет к уходу с рынка некоторых поставщиков, которые закупают газ по импортным контрактам с европейскими компаниями.

Решение правительства установить граничную розничную цену на природный газ для населения на уровне 6,99 гривны за кубический метр является нерыночным и экономически необоснованным.

Об этом заявил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан во время дискуссии на тему «Продолжит ли Украина реформу рынка газа?» на ток-шоу «Energy Freedom с Андреем Куликовым».

«Решение правительства, которое было принято вчера - это шаг назад и по сути дискредитация идеи рынка. Для нас загадка откуда взялась цена 6,99 гривны, и объяснений как ее определили, никто не предоставил. Если посмотреть на ценовые котировки, которые есть сегодня на Украинской энергетической бирже, а также на цены на европейских рынках, то мы увидим, что цены газа 6,99 гривны не существует», - сказал Компан.

По его словам, введение ценового ограничения приведет к уходу с рынка некоторых поставщиков, которые закупают газ по импортным контрактам с европейскими компаниями.

«Уже сегодня мы видим, что многие частные компании, которые вышли на рынок с августа, благодаря его либерализации, отказывают потребителям, которые к ним хотят перейти. Они не могут обеспечить им той цены, которая была озвучена государством», - отметил глава Ассоциации.

Компан указал, что в цивилизованных странах существует механизм выделения субсидий тем потребителям, которые не в состоянии заплатить за коммунальные услуги. В Украине же предпочтение было отдано ручному регулированию рынка без учета интересов всех участников рынка, отмечает эксперт.

«Это использование двойных стандартов, когда повышение цены на электроэнергию компенсируется через субсидии потребителям, а из-за роста цены газа правительство фактически убивает рынок и вместо компенсации потребителям возвращает регулирование цен. При этом цена на газ для населения будет регулироваться, а цена на газ для теплокоммунэнерго останется рыночной и будет рассчитываться по формуле «хаб плюс». Это значит, что население заплатит за тепло по рыночным ценам. А проблема как таковая будет переложена на плечи местной власти», - добавил он.

Глава Ассоциации поставщиков энергоресурсов отдельно отметил, что нынешний рост цены на газ для населения связан, прежде всего, с временным подорожанием газа на рынках Европы, а не с ростом маржи поставщиков.

«Цена, которая растет на оптовом рынке, не может не отразиться на розничном рынке. Государство имеет право посмотреть какая маржа у поставщиков, и прийти к соглашению с бизнесом о временном ограничении маржи», - добавил Компан.

Он выразил надежду, что со временем удастся найти компромисс между всеми участниками рынка газа и избежать отката реформ.

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Автор: УНИАН