Нефтепродукты попадают в Европу, как топливо, изготовленное не в России, а в других странах.

Российское топливо до сих пор попадает в Европу и Украину несмотря на санкции, которые ввел Евросоюз, по схеме реэкспорта через третьи страны.

Об этом в комментарии УНИАН сказал кандидат экономических наук Александр Хмелевский, отметив при этом, что нефтепродукты попадают в Европу, как топливо, изготовленное не в России, а в других странах.

"Российское топливо поставляется в Украину по схеме реэкспорта из Польши, стран Балтии, Турции и тому подобное. Россия сейчас поставляет нефть и нефтепродукты в Турцию, Индию, Египет, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты и т.д., а оттуда уже нефтепродукты попадают в Европу, как топливо, изготовленное не в России, а в других странах, которые не находятся под санкциями", - сказал экономист.

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При этом, эксперт сообщил, что российское топливо продается с дисконтом до 25% по отношению к нефтепродуктам европейских стран. Такой дисконт привел к активизации нефтетрейдеров, которые за дополнительную прибыль готовы идти на риск и работать с подсанкционными товарами

"Сейчас рынок Украины буквально заполнен горючим сомнительного происхождения", - пояснил эксперт, отметив при этом, что постановление Кабмина о запрете ввоза в Украину горючего, которое имеет российский след, не нанесет существенного вреда поставщикам, работающим с российскими нефтепродуктами и автомобильным газом.

"Те поставщики, которые завозят в Украину российское топливо, на таможне предоставляют сертификаты происхождения товара, где вместо России указаны транзитные страны. Кроме того часто российское горючее смешивается с горючим изготовленным в других странах и оформляется сертификат происхождения соответствующих стран. Поэтому обнаружить, что данное горючее именно российское будет практически невозможно", - пояснил Хмелевский.

Запрет на российское топливо

9 мая 2023 года Кабинет министров запретил импорт горючего неопределенного происхождения, чтобы таким образом перекрыть возможность попадания российских нефтепродуктов в Украину.

Кабинет министров Украины, дополнив постановление N1147, заблокировал попадание российского топлива, нефти и нефтепродуктов в Украину.

В Министерстве энергетики считают, что отныне топливо из РФ не сможет попасть на украинский рынок. Это еще один весомый шаг для защиты украинских национальных интересов и суверенитета.

Эксперт объяснил, как запрет на топливо из России изменит цены на АЗС.

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