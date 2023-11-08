После каждой новой атаки потребности в энергетическом оборудовании возрастают.

За последние недели объекты энергетической инфраструктуры были 60 раз атакованы россиянами из разных видов вооружения, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"В течение последних недель объекты энергетической инфраструктуры были 60 раз атакованы из разных видов оружия. После каждой новой атаки потребности в энергетическом оборудовании растут, а потому помощь партнеров украинскому энергосектору имеет важное значение", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что до отопительного сезона 2024/2025 годов нужно провести масштабную децентрализацию генерации.

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"Мы планируем войти в следующий отопительный сезон 2024/2025 с газовыми турбинами и генераторами общей мощностью более 300 МВт комбинированного производства тепла и электроэнергии", - рассказал министр.

Обстрелы объектов энергетики - что известно

По словам начальницы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, россияне накапливают "Калибры" для ударов по Украине осенью-зимой.

Украинские энергетики готовятся к тому, что грядущий отопительный сезон пройдет в условиях угрозы российских ракетных обстрелов, поэтому в "Укрэнерго" рассказали, как защитили энергообъекты от обстрелов. Так, энергетические объекты отныне имеют комплексную защиту: как активную — ПВО, так и пассивную — инженерные укрепления.

По состоянию на 16 октября 2023 г. энергетики возобновили работу еще одного энергоблока.

Вечером, 7 ноября, россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций Донецкой области. Было повреждено оборудование ТЭС, пострадавших нет.

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