Мировые запасы нефти, резко истощившиеся в этом квартале, ожидают еще более резкое падение на 3,3 миллиона баррелей в день в течение следующих трех месяцев.

В следующем квартале мировые рынки нефти столкнутся с дефицитом поставок более чем на 3 миллиона баррелей в день — потенциально самым большим дефицитом за более чем десятилетие — поскольку Саудовская Аравия продлевает сокращение добычи.

Как сообщает Bloomberg, мировые запасы нефти, резко истощившиеся в этом квартале, ожидают еще более резкое падение примерно на 3,3 миллиона баррелей в день в течение следующих трех месяцев, согласно прогнозам, опубликованным в отчете Организации стран-экспортеров нефти.

Если это произойдет, это может стать самым большим сокращением запасов с 2007 года.

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Согласно отчету, 13 членов ОПЕК в этом квартале добыли в среднем 27,4 миллиона баррелей в день, что примерно на 1,8 миллиона меньше, чем, по мнению организации, необходимо потребителям. Если организация сохранит объем производства без изменений, как заявила лидер группы Саудовская Аравия, разрыв между спросом и предложением увеличится почти вдвое в последние три месяца года. По оценкам ОПЕК, для удовлетворения потребления ей необходимо обеспечить 30,7 млн баррелей в день в четвертом квартале.

Хотя представители ОПЕК регулярно заявляют, что их цель — поддерживать баланс мировых рынков нефти, последние прогнозы предполагают, что они намерены быстро сократить запасы. В докладе говорится, что запасы сырой нефти в развитых странах уже примерно на 114 миллионов баррелей ниже среднего показателя за период с 2015 по 2019 год.

Сокращение поставок отражает финансовые потребности внутри организации. По оценкам Bloomberg Economics, Саудовская Аравия может потребовать цены почти в 100 долларов за баррель для покрытия государственных расходов.

Ситуация с нефтью

Страны G7 совместно с Европейским союзом и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре 2022 года, а в феврале последовало ограничение цен на топливо.

В августе 2023 года российская нефть превысила ценовой лимит в 60 долларов, установленный странами "Большой семерки". В июле 2023 года ее стоимость составила более 64 долларов за баррель. Из-за этого Россия получила рекордную за 8 месяцев прибыль от экспорта нефти - 15,3 млрд долларов.

6 сентября 2023 года в G7 отложили пересмотр ценового потолка на российскую нефть. Российская нефть торгуется выше предельного уровня с середины июля.

11 сентября 2023 года сообщалось о том, что Чехия существенно увеличила импорт российской нефти за 2023 год.

По состоянию на 12 сентября 2023 года трубопроводная инфраструктура, которая качала нефть в Украину, была практически уничтожена Россией.

Германия увеличила импорт российской нефти через Индию в 12 раз.

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