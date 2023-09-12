Кроме того, обстрелам подвергается припортовая нефтяная инфраструктура.

За последние недели трубопроводная инфраструктура, которая качала нефть в Украину, практически уничтожена из-за российских обстрелов. Кроме того, от бомбардировок страдает припортовая инфраструктура, из-за чего в Украине может возникнуть "легкий дефицит горючего".

"Трубопроводный путь поставки горючего был уничтожен несколько недель назад. Почему-то это замалчивается, но нефтяная инфраструктура очень сильно пострадала за последние две недели", - рассказал в интервью УНИАН основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Так, по его словам, в частности уничтожена труба в поселке городского типа Смыга - это бывшая "труба Медведчука", которая качала ресурс из Венгрии в Ровенскую область. Там был очень большой пожар.

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Также, из-за обстрелов россиян пострадала инфраструктура дунайских портов. Таким образом, у нас может остаться преимущественно только автомобильная поставка топлива, которая немного дороже и не такая пропускная. Из-за этого, возможно, возникнет легкий дефицит горючего в стране.

"Кризиса не будет, ни в коем случае. Но цены вырастут, поскольку мы не можем сказать, что на 100 процентов готовы обеспечивать себя только автомобильным транспортом", - уточнил основатель сети АЗС "Прайм".

Ситуация с горючим в Украине - последние новости

С 1 июля в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме того, начали действовать довоенные ставки акцизов. Так, на бензин - 213,5 евро/1000 литров, на ДТ - 139,5 евро/1000 литров, на автогаз - 52 евро/1000 литров.

Возвращение довоенного налогообложения спровоцировало всплеск коррупции на АЗС. Из-за роста себестоимости горючего, некоторые заправочные станции начали обходить уплату высокого НДС, торгуя горючим без выдачи чека.

В общем, по возврату довоенных налогов цены на топливо существенно выросли. Например, с июля по сегодняшний день цена бензина марки А-95 в среднем по стране выросла с 44,85 грн за литр до 53,27 грн за литр (+8,42 грн).

По словам украинских экспертов, из-за того, что мировая цена на нефть достигла 90 долларов за баррель, цены на бензин и дизель на наших АЗС до конца года вырастут еще на 5 гривен. Сейчас нефть марки Brent стоит 91 доллар за баррель.

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