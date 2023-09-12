Импорт нефтепродуктов из Индии увеличился более чем в двенадцать раз за первые семь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне массовых антироссийских санкций Германия продолжает импортировать большие объемы российской нефти через Индию.

Как сообщает Spiegel, данные Федерального статистического управления показывают, что импорт нефтепродуктов из Индии увеличился более чем в двенадцать раз за первые семь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ООН, Индия, в свою очередь, закупает большие объемы сырой нефти у России.

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Импорт из Индии в основном представлял собой газойль, который используется для производства дизельного топлива. Индия производит этот газойль из сырой нефти, которую страна закупает в больших количествах у России с начала войны.

Из-за войны в Украине Германия прекратила прямой импорт нефти из России. Западные государства также ввели ценовой предел на российскую нефть, который они хотят обеспечить на международном уровне, используя свою рыночную власть в секторах судоходства и страхования.

Российская нефть и позиция Индии

После российского вторжения в Украину Индия стала одним из основных покупателей российской нефти.

"Роснефть" заключила соглашение с Indian Oil Company о "существенном увеличении поставок нефти в Индию". Сообщалось, что пользуясь ситуацией, Индия будет покупать дешевую российскую нефть и финансировать войну. Россияне договорились с индийцами не только увеличить объемы поставок, но и расширить номенклатуру поставляемых сортов нефти.

11 мая 2023 года сообщалось о том, что за год войны в Украине Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти. До войны в Украине на российскую нефть приходилось всего 2% годового импорта сырой нефти в Индию, в мае 2023 года эта цифра составляла почти 20%.

По состоянию на 16 июня 2023 года Россия стала одним из крупнейших торговых партнеров Индии. Среди стран, импортирующих товары в Индию, Россия находится на втором месте после Китая.

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