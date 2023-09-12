На фоне массовых антироссийских санкций Германия продолжает импортировать большие объемы российской нефти через Индию.
Как сообщает Spiegel, данные Федерального статистического управления показывают, что импорт нефтепродуктов из Индии увеличился более чем в двенадцать раз за первые семь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным ООН, Индия, в свою очередь, закупает большие объемы сырой нефти у России.
Импорт из Индии в основном представлял собой газойль, который используется для производства дизельного топлива. Индия производит этот газойль из сырой нефти, которую страна закупает в больших количествах у России с начала войны.
Из-за войны в Украине Германия прекратила прямой импорт нефти из России. Западные государства также ввели ценовой предел на российскую нефть, который они хотят обеспечить на международном уровне, используя свою рыночную власть в секторах судоходства и страхования.
Российская нефть и позиция Индии
После российского вторжения в Украину Индия стала одним из основных покупателей российской нефти.
"Роснефть" заключила соглашение с Indian Oil Company о "существенном увеличении поставок нефти в Индию". Сообщалось, что пользуясь ситуацией, Индия будет покупать дешевую российскую нефть и финансировать войну. Россияне договорились с индийцами не только увеличить объемы поставок, но и расширить номенклатуру поставляемых сортов нефти.
11 мая 2023 года сообщалось о том, что за год войны в Украине Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти. До войны в Украине на российскую нефть приходилось всего 2% годового импорта сырой нефти в Индию, в мае 2023 года эта цифра составляла почти 20%.
По состоянию на 16 июня 2023 года Россия стала одним из крупнейших торговых партнеров Индии. Среди стран, импортирующих товары в Индию, Россия находится на втором месте после Китая.