Доля импорта российской нефти через нефтепровод "Дружба" является самой высокой с 2012 года.

В Чехии заявили, что доля импорта российской нефти через нефтепровод "Дружба" достигла пика с 2012 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь государственной компании Mero Барбора Пуцова в комментарии для ČTK. По ее словам, в первом полугодии 2023 года через упомянутый российский нефтепровод страна импортировала 65% нефти, тогда как аналогичный показатель прошлого года составлял 56%.

СМИ отмечают, что соответствующая тенденция также наблюдается среди других стран Европы: нефтеперерабатывающие заводы стараются максимально обеспечить себя ресурсом на фоне опасений, что с наличием сырья возникнет дефицит в связи с невозможностью транзита нефти через Украину.

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Как известно, ЕС в рамках санкций против России объявил запрет на импорт российской нефти еще в прошлом году. Однако тогда Чехия выиграла для себя особые уступки, договорившись о разрешении продолжать импорт нефти из РФ.

Сейчас транзит нефти страну идет двумя путями: через нефтепровод "Дружба" (из России через Украину и Словакию), а также через нефтепровод IKL (Германия), который соединен с нефтепроводом TAL (Италия).

СМИ указывают, что по первоначальной договоренности разрешение на импорт нефти должно было действовать до конца 2024 года. Однако, по словам технического директора Mero Зденека Дундры, страна будет покупать нефть у России до тех пор, пока не найдет другой альтернативы. Для этого государственная компания планирует реализовать проект TAL-PLUS.

В рамках него предполагается расширение пропускной способности трубопровода TAL к началу 2025 года.

По данным инциативы NO Russian oil, за 2023 год Чехия закупила нефти у РФ на уровне 25 миллиардов крон. Из них 7 миллиардов крон были определены, как лишние поступления в бюджет РФ.

Также указывается, что за 2022 год через нити "Дружбы" и TAL нефтеперерабатывающие заводы Чехии получили 7,4 миллиона тонн нефти. Это на 7% больше, чем было в 2021 году.

Компания Mero - главный перевозчик сырой нефти в Чешскую Республику. Она является оператором чешской части нефтепровода "Дружба" и нефтепровода IKL (остальная часть принадлежит Италии).

Венгрия заявила, что откажется от российского топлива

Накануне стало известно, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан собирается отказаться от использования российского топлива на АЗС "Пакш" в пользу сырья из Франции. Об этом он заявил на закрытой встрече во время презентации плана по развитию страны. План охватывает 15 пунктов, которые предусматривают изменения в пользу энергетической независимости страны от РФ.

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