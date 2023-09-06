Российская нефть торгуется выше предельного уровня с середины июля.

G7 и союзники отложили регулярный пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть, несмотря на то, что большая часть нефти РФ торгуется выше лимита из-за роста мировых цен.

Как сообщает Reuters, российские производители нашли способы продавать нефть, используя меньше западных судов и страховых услуг, что затрудняет для Запада обеспечение соблюдения существующего ценового ограничения, поскольку компании, содействующие торговле, находятся за пределами их компетенции.

G7 не пересматривала ограничение с марта, и четыре человека, знакомые с политикой G7, заявили, что у группы нет непосредственных планов по корректировке схемы.

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"В июне или июле были некоторые переговоры о проведении обзора или, по крайней мере, разговоре об этом, но официально этого не произошло", — сказал дипломатический источник.

Источники сообщили, что, хотя некоторые страны ЕС были заинтересованы в пересмотре, они заявили, что у США и членов G7 мало желания вносить изменения.

Агентство Reuters подсчитало, что по меньшей мере 40 посредников, включая компании, ранее не участвовавшие в этом бизнесе, обработали как минимум половину общего экспорта нефти и нефтепродуктов из России в период с марта по июнь.

Как говорится в материале, хотя в настоящее время для перевозки российской нефти используется в основном "темный флот" танкеров с неясными владельцами, западные суда по-прежнему участвуют в перевозке продукции, поскольку их труднее контролировать.

По данным LSEG, российская нефть торгуется выше предельного уровня с середины июля и в настоящее время на российских сырых терминалах торгуется на уровне около $67 за баррель. Российские нефтепродукты, такие как мазут и дизельное топливо, также превысили свои лимиты.

Ценовой поток на российскую нефть

Страны G7 совместно с Европейским союзом и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре 2022 года, а в феврале последовало ограничение цен на топливо.

Первоначально страны ЕС согласились пересматривать верхний предел цен каждые два месяца и корректировать его при необходимости, в то время как G7 будет пересматривать "по мере необходимости".

В августе 2023 года Bloomberg писал о том, что российская нефть превысила ценовой лимит в 60 долларов, установленный странами "Большой семерки". В июле 2023 года ее стоимость составила более 64 долларов за баррель. Из-за этого Россия получила рекордную за 8 месяцев прибыль от экспорта нефти - 15,3 млрд долларов.

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