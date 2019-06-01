Начал действовать запрет на экспорт угля и нефтепродуктов из РФ в Украину

С 1 июня начали действовать ограничения на поставки в Украину российского угля и нефтепродуктов. Для экспорта некоторых видов товаров необходимые разрешения от российского министерства экономического развития.

В России в субботу, 1 июня, начал действовать запрет на поставки в Украину угля и нефтепродуктов. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что такое решение принято в ответ "на недружественные действия Украины".

Об этом пишет DW.

Согласно постановлению правительства РФ, под запрет попали сырая нефть, масла, вазелин и кокс нефтяной, битумные и асфальтные смеси и другие изделия из нефтепродуктов. Кроме того, для экспорта некоторых видов сырья нужно брать разрешение в министерстве экономического развития Российской Федерации - в этот перечень попали каменный, бурый коксующийся уголь, товарные бензины, дизельное топливо, пропан, бутан и другие сжиженные газы.

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Минэкономразвития РФ 31 мая направило российскому правительству предложения относительно перечня предприятий и объема экспорта отдельных видов нефтепродуктов и угля в Украину с 1 июня. Перечень и объемы будут пересматриваться ежемесячно на основе заявок от компаний.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил 31 мая, что ограничения со стороны РФ на поставки дизельного топлива, нефти и масел, могут создать проблемы в Украине. По его словам, например, почти 40 процентов дизельного топлива идет в Украину из РФ.

"Это существенно, и в ожидании этих ограничительных мер именно бизнес должен думать, как диверсифицировать поставки. И это на самом деле происходит", - отметил он. Данилюк не исключил, что может просто произойти смена поставщика", и не будет реального ограничения поставок из РФ.

По данным министерства энергетики РФ, поставки российского угля в Украину в 2018 году выросло на 29 процентов - до 12,4 миллиона тонн. Российское ведомство прогнозировало, что в 2019 году объем экспорта сохранится на том же уровне.