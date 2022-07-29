РФ выводит себя из игры на газовом рынке на много лет, полагает российский аналитик.

Российская Федерация безумно убивает своего газового монополиста - компанию "Газпром", ради каких-то странных политических целей.

РФ сейчас гробит свою компанию как экспортера, поскольку кроме Европы ей некому продавать газ, рассказал российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин в эфире DW.

По его словам, европейские страны не готовы на коленях принять условия российского газового шантажа, и на его фоне начали развивать, в частности, зеленую энергетику.

"…Россия, которая вот сейчас угробит "Газпром" как экспортера, потому что кроме Европы газ ему продавать некому. В Китае нет трубы, и в Китае нет спроса на такие объемы. Вот это безумное совершенно убийство "Газпрома", национального достояния во имя каких-то странных политических целей, оно повлияет на Россию в долгосрочной перспективе", - заявил собеседник.

Аналитик добавил, что Европе нужно перетерпеть этот зимний сезон, пока не станет лучше, а "Россия себя выводит из игры на много лет, если не на десятилетия".

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля без объявления войны осуществили полномасштабное вторжение в Украину.

Враги открывали огонь и по военным, и по гражданским объектам, только в одном Мариуполе Донецкой области погибли более 20 тысяч человек.

Ряд стран мира, в том числе государства-члены Евросоюза, поддержали Украину - ввели против РФ новые санкции и решили помогать Киеву вооружением.

Российские власти решили ответить на западные ограничительные меры уменьшением объемов поставок своего газа в Европу.

Агентство Bloomberg узнало, что власти России будут держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит антироссийские санкции.

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