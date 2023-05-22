Действующий тариф на электроэнергию для населения покрывает лишь 28% расходов на ее производство, транспортировку и уплату налогов.
Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
По расчетам НКРЭКУ, рыночная цена на электрическую энергию для конечных потребителей (в том числе - бытовых) значительно выше фиксированных цен для населения и на сегодня составляет более 5,5 грн/кВт-ч.
Регулятор указывает, что рыночная цена на электроэнергию состоит из стоимости электричества на рынке "на сутки вперед", тарифа на передачу, тарифа на распределение для второго класса напряжения, тарифа поставщика универсальных услуг и НДС.
"В то же время, средневзвешенная фиксированная цена на электрическую энергию для населения составляет 1,56 грн/кВт ч (с учетом налога на добавленную стоимость)", - указывают в Энергорегуляторе.
Напомним, председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский заявлял, что причина повышения тарифа на электроэнергию для населения — необходимость восстановления энергетической инфраструктуры после обстрелов.