Действующий тариф на электроэнергию для населения покрывает лишь 28% расходов на ее производство, транспортировку и уплату налогов.

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По расчетам НКРЭКУ, рыночная цена на электрическую энергию для конечных потребителей (в том числе - бытовых) значительно выше фиксированных цен для населения и на сегодня составляет более 5,5 грн/кВт-ч.

Видео дня

Регулятор указывает, что рыночная цена на электроэнергию состоит из стоимости электричества на рынке "на сутки вперед", тарифа на передачу, тарифа на распределение для второго класса напряжения, тарифа поставщика универсальных услуг и НДС.

"В то же время, средневзвешенная фиксированная цена на электрическую энергию для населения составляет 1,56 грн/кВт ч (с учетом налога на добавленную стоимость)", - указывают в Энергорегуляторе.

Напомним, председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский заявлял, что причина повышения тарифа на электроэнергию для населения — необходимость восстановления энергетической инфраструктуры после обстрелов.