По его данным, россияне снова будут пытаться нападать на украинскую энергосистему.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал украинцев позаботиться о запасах воды и зарядить павербанки. По его данным, россияне снова будут атаковать украинскую энергосистему.

"Ждем, что нехорошие люди снова будут нападать на наше электричество. Мы готовы защищаться. Готовим информацию по воде где и как можно найти. Обращаюсь ко всем - сделайте себе запас воды, зарядите павербанки, подумайте, что касается связи, договоритесь с родственниками, что делать, если его не будет", - заявил Ким в видеообращении.

Глава ОВА также призвал волонтеров сфокусироваться на закупках дизель-генераторов, чтобы необходимую помощь смогли получить люди, которые в этом нуждаются.

Видео дня

"Россияне продолжают угрожать, что будут нападать на нашу энергосистему, мы должны быть готовы", - отметил Ким.

Блэкаут в Украине: грозит или нет

Россия наносит массированных ракетных атак по энергообъектах Украины, начиная с 10 октября 2022 года. 15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы нашей страны с начала полномасштабной войны.

19 ноября Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Россия вновь нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина пережила блэкаут. Сейчас многие пользователи все еще без электро - и водоснабжения.

Украинцев предупредили, что при условии продолжения вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры плановые и аварийные отключения электроэнергии в Украине могут стать более частыми и длинными.

22 ноября гендиректор энергоснабжающей компании YASNO (субхолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко назвал маловероятным возникновение в Украине "энергетического апокалипсиса".

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