В то же время гендиректор YASNO предполагает, что в режиме отключений электроэнергии украинцам придется жить до конца марта-начала апреля.

Гендиректор энергоснабжающей компании YASNO (субхолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко считает маловероятным возникновение в Украине "энергетического апокалипсиса".

Об этом он сказал в эфире телемарафона, комментируя возможные последствия для энергопотребителей в случае новых обстрелов и повреждений объектов энергетической инфраструктуры.

"По моему мнению, энергетический апокалипсис, тотальные отключения на какие-то очень-очень длинные промежутки времени очень маловероятны. Потому что российские террористы рассчитывали, что уже 11-12 октября у нас наступит этот апокалипсис. Но уже 22 ноября, - да, мы где-то без света, - но тотального разрушения (энергосистемы) нет... Поэтому, на мой взгляд, тотальное разрушение невозможно", - сказал он.

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В то же время, по словам Коваленко, органы государственной, местной власти и энергетики имеют планы на различные варианты событий, вся энергосистема готовится к сложному сценарию.

"Но я считаю, что мы пройдем этот промежуток времени, и уже в апреле проблемы большой не будет", - подчеркнул он.

Относительно нынешнего состояния энергосистемы Украины Коваленко отметил, что ситуация достаточно сложная по всей Украине, и главный сейчас вопрос – удержать энергосистему контролируемой и не допустить полных отключений электроэнергии.

"Я считаю, что, скорее всего, в режиме отключений электроэнергии украинцам придется жить до конца марта - начала апреля", - сказал гендиректор YASNO.

Он добавил, что это является "базовым сценарием" развития событий, если не будет новых обстрелов и повреждений.

"Если будут новые повреждения, то возможно будут более длительные отключения – на 4-6 часов и более. А если не будет обстрелов, не будет новых повреждений, и наша генерация, которая пока недоступна с начала широкомасштабной войны, вернется в энергосистему Украины, то мы из дефицитного государства превратимся снова в профицитное, тогда все эти отключения сойдут на нет", - сообщил Коваленко.

По его словам, на сегодняшний день самая сложная ситуация с энергоснабжением на деоккупированных территориях и в прифронтовых населенных пунктах.

"Если же говорить о тыловых городах, то в первую очередь можно отметить, что пострадал Киев и область, и Одесская область", - сказал Коваленко.

Отключения электроэнергии в Украине - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в октябре и ноябре энергосистема Украины пострадала от массированных ракетных атак русских оккупантов. По экспертным оценкам, сейчас в Украине разрушено или повреждено 50% объектов энергетической инфраструктуры.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что по состоянию на 22 ноября в Украине не осталось неповрежденных российскими ракетными обстрелами гидро- и теплоэлектростанций. Также были поражены все узловые подстанции. По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на 21 ноября больше всего проблем с электроснабжением имеют Киев и область, а также Винницкая, Сумская, Тернопольская, Черкасская, Одесская области и некоторые другие города и районы.

При этом в Минэнерго и в Кабмине уверяют, что ситуация с энергоснабжением в Украине сложная, но контролируемая. В то же время украинцев призывают уменьшить нагрузку на сеть.

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