Ким опубликовал фото теплой встречи с любимой и сыном на вокзале в Николаеве.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился с украинцами радостной новостью: его семья вернулась в Николаев.

На своей странице в Instagram политик сообщил, что наконец после долгой разлуки встретился с женой Юлей и сыном Русланом, которые вернулась в родной город.

Ким опубликовал фото теплой встречи с любимой на вокзале в Николаеве.

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Как видно на фото, Виталий Ким специально для жены подготовил плакат "Юля, welcome home" и огромный букет из ромашковых хризантем. На снимке супруги нежно обнимаются, улыбаясь друг другу.

А в Tik-tok Ким опубликовал видео встречи. На нем видно, что вместе с женой и сыном к Киму вернулся и домашний любимец - кот. Ранее Ким рассказывал о появлении пушистого в его семье - кота зовут Марчело.

Ранее УНИАН писал, как Виталий Ким впервые за долгое время провел выходные со своей семьей. Глава Николаевской ОВА тогда уточнил, что не видел своих детей около полугода и поделился в своем блоге теплым семейным фото.

Отметим, 41-летний Виталий Ким давно женат. Его жену зовут Юлия. Пара воспитывает троих детей: дочерей Евгению и Александру, а также сына Руслана.

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