Министр ответил, стоит ли запасаться генераторами и павербанками.

Энергосистема Украины сейчас испытывает наибольшие удары с начала полномасштабной войны, и украинцам следует готовиться к любым сценариям. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью телеканалу "Рада".

"Сейчас происходят самые масштабные атаки на энергосистему, и 22 марта была на самом деле самая большая атака за весь период большой агрессии, и влияние очень существенное. Но ключевое то, что система работает стабильно. Цель врага очевидна – достичь тотального блэкаута в стране, они ее не достигли", – сказал он.

По словам министра, повреждения энергообъектов значительные, и энергетики будут определять возможности восстановления – насколько они есть вообще, и какие объемы можно восстановить. Относительно возможных отключений электричества Галущенко отметил, что война продолжается и атаки еще не закончились.

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"Соответственно, ответ на этот вопрос лежит в дальнейших атаках и даже не сам факт атак, потому что они происходят каждый день и ночь, а с точки зрения влияния этих атак на энергосистему", – сказал министр.

Галущенко отметил, что в прошлом году ему часто задавали вопросы относительно блэкаутов и необходимости покупать генераторы или павербанки.

"И я всегда говорил, когда министр энергетики говорит: "Все покупаем генераторы", то это немножко пугает. Но на самом деле я хочу повторить: "Да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились". И, как показывает уже зима, мы сделали все и они не понадобились", – сказал министр.

Он добавил, что сейчас возобновились массированные атаки, поэтому надо быть готовыми к любому сценарию.

Атаки на энергосистему – последние новости

11 апреля российские захватчики в очередной раз нанесли удар по украинской энергетике, в частности, россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота тогда заявил, что разрушение ТЭС привело к уничтожению всей генерации "Центрэнерго".

По его словам, без предоставления Украине систем ПВО восстановление разрушенной Трипольской ТЭС является "бесполезным делом".

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал, что потеря такой мощности на практике означает, что уже в июле – августе Украина вряд ли сможет избежать ограничений электроснабжения.

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