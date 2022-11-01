Президент ОП Александр Каленков заявил, что Укрэнерго должно усилить работу по реструктуризации своих кредитов.

Промышленность Украины находится в тяжелом кризисе, и может не выдержать повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, которое инициирует Укрэнерго. Поэтому вместо того, чтобы повышать тарифы, госкомпании стоит вести переговоры о реструктуризации и отсрочке своих долгов - так, как это делают сейчас все украинские предприятия.

Об этом заявил президент ОП Александр Каленков во время пресс-конференции.

"Повышение на 84% тарифа на передачу электроэнергии объясняется в том числе тем, что Укрэнерго необходимо рассчитаться со своими кредитами. Мы все сейчас в такой ситуации, всем нам надо возвращать кредиты. Но мы ведем переговоры с нашими кредиторами о том, чтобы отсрочить выплаты, реструктуризировать эти долги, и все такое. Я не понимаю, какую работу по этому поводу ведет Укрэнерго - а это высвободило бы компании 10 миллиардов гривень на следующий год", - отметил Каленков.

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Он подчеркнул: сейчас предприятия Украины испытывают на себе российские обстрелы и отсутствие электроэнергии так же, как и все украинцы, и даже сильнее.

"Для нас стоимость постоянных отключений энергии невероятно высока - ведь речь идет о технологических особенностях предприятий с непрерывным циклом производства. Это может привести даже к технологическим катастрофам. Именно поэтому решения, которые касаются экономического повышения нагрузки на эти предприятия, должны быть посчитаны", - подчеркнул Каленков.

Он сообщил, что сейчас ГМК загружен на 20% от довоенного уровня, металлурги - на 15%. На состояние в отрасли влияют проблемы с логистикой и невозможность отгружать продукцию, а также повышение себестоимости этой продукции. Кроме того, сейчас предприятия вынуждены инвестировать значительные средства в автономные источники энергии.

"Сейчас не идет речь о том, чтобы зарабатывать или по крайней мере выходить в ноль - предприятия не могут покрыть даже 70% переменных затрат. Поэтому когда мы говорим о каком-либо повышении затрат - мы говорим о реально возможности потерять еще больше рабочих мест, а значит, еще больше людей могут потерять доход. Именно поэтому мы говорим о необходимости дискуссии при принятии таких решений. И каждое решение должно быть обоснованным с точки зрения экономической эффективности - как для Укрэнерго, так и для государства в целом", - резюмировал Каленков.

Как известно, НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на диспетчеризацию и на передачу электроэнергии – с 345 до 636,17 грн/МВт-час. В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги.

В свою очередь председатель Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак заявил, что вместо повышения тарифов Укрэнерго стоит сделать своим приоритетом переговоры по реструктуризации своих долгов и оптимизировать свои расходы.