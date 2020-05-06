Решение правительства остановить энергоблоки АЭС увеличивает риск внештатных ситуаций - эксперт

Он подчеркнул, что в креслах находятся ставленники, а не люди, которые во главу угла ставят интересы государства и общества.

Решение премьер-министра Дениса Шмыгаля и временного министра энергетики Ольги Буславец осуществлять работу энергоблоков украинских АЭС в режиме "запуск - стоп - снова запуск" является плохим знаком, поскольку увеличивает риск возникновения внештатных ситуаций.

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Об этом говорится в интервью УНИАН с президентом Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаилом Гончаром.

"Сам по себе неработающий энергоблок угрозы не несет. Но главное - он должен стабильно работать. Если его начинают дергать в режиме "запуск - стоп - снова запуск", то это не является хорошим знаком. Соответственно, растет риск внештатных ситуаций", - сказал он.

Эксперт отметил, что не хочет нагнетать панику, но факт есть фактом – в отношении атомной генерации безопасность превыше всего.

"Повторюсь, нынешняя проблема заключается в несбалансированном подходе правительства к ситуации. Отсюда и недоверие к правительственным структурам, к их способности принять правильное решение, его имплементировать. В креслах находятся ставленники, а не те люди, которые во главу угла ставят интересы государства и общества", - подчеркнул Гончар.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали отключение украинских энергоблоков диверсией премьера и врио министра энергетики, поскольку именно благодаря их решению страна во время кризиса лишилась дешевой атомной электроэнергии и вынуждена увеличивать потребление дорогой энергии солнечной и угольной генерации Рената Ахметова.

Впрочем, такое решение не стало неожиданностью ни от Дениса Шмигаля, ранее работавшего на угольного магната официально, ни от его заместителя, временного министра энергетики Ольги Буславец, которая "прославилась" тем, что лично подписала согласование на запуск коррупционной формулы для Ахметова - "Роттердам+".