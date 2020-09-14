Премьер Польши уверен, что трубопровод сделает Европу зависимой от поставок российского газа.

Трубопровод "Северный поток-2" подрывает энергетическую политику ЕС изнутри и является особенно опасным из-за своего влияния на Германию.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье, опубликованной в немецкой ежедневной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Попытка отравить главного оппозиционного активиста запрещенным химическим веществом за два дня до запланированных дебатов об отношениях между ЕС и Россией, которые должны были состояться в Берлине, является вызовом для всего демократического сообщества. Нельзя издалека угрожать России указательным пальцем, а потом ввязаться в проект "Северный поток - 2" с "Газпромом" ", - пишет польский премьер-министр.

"Нельзя издалека угрожать России указательным пальцем, а потом ввязаться в проект", - заявил премьер-министр Польши.

По его словам, строительство "Северного потока-2" подрывает энергетическую политику ЕС изнутри.

"Трубопровод сделает Европу зависимой от поставок российского газа и даст российским олигархам значительные финансовые вливания. Однако самое опасное в этом то, что Россия под прикрытием экономического сотрудничества приобретает влияние на поведение одного из наиболее важных в экономическом и политическом планах партнеров по ЕС и НАТО: Германии", - пишет глава польского правительства.

"Трубопровод сделает Европу зависимой от поставок российского газа и даст российским олигархам значительные финансовые вливания", - заявил Моравецкий.

Он настаивает, что Европа должна рассматривать ситуацию в Беларуси и нападение на Алексея Навального как "возможно, последнее напоминание".

"Россия под прикрытием экономического сотрудничества приобретает влияние на поведение одного из наиболее важных в экономическом и политическом планах партнеров по ЕС и НАТО", - заявил Моравецкий.

"Единственный рациональный выход - отказаться от проекта "Северный поток - 2". Это не только голос Польши; Аналогичного мнения придерживаются и немецкие политики, особенно Норберт Реттген и Фридрих Мерц", - резюмирует Моравецкий.

Отравление Навального

20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, мочи и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

Что за этим последовало

4 сентября послы всех 30 государств-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи отравлением Навального.

6 сентября министр иностранных дел Германии Гайко Масс в интервью в газете Bild am Sonntag указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

В тот же день министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что готова обсуждать вопрос введения санкций против России, в том числе касательно недостроенного газопровода "Северный поток-2".

Вместе с тем, как заявил 7 сентября представитель канцлера Германии, Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления Навального может сказаться на будущем газопровода «Северный поток-2».

8 сентября 2020 года в Кремле заявили, что не видят оснований для переговоров с Германией по «Северному потоку-2».

В тот же день, 8 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2".

9 сентября 2020 года Польша предложила Германии альтернативу "Северному потоку-2".

11 сентября 2020 года власти Германии заявили о том, что рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

12 сентября 2020 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о заморозке газопровода "Северный поток – 2" в руках Германии, а не Евросоюза.

13 сентября 2020 года Дания поддержала остановку строительства "Северного потока-2".

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Автор: УНИАН