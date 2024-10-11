"До 5-6% будет недолив топлива на всех заправках", - основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин

Основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин рассказал УНИАН, как принятый закон о повышении налогов повлияет на сети АЗС, и как это отразится на ценах и качестве топлива.

Верховная Рада 10 октября приняла закон о повышении налогов, которым предусматривается увеличение ставки военного сбора до 5 процентов и введение его для ФОПов. Помимо этого, новшества коснулись и автозаправочных станций.

Согласно закону, теперь ежемесячно, не позднее 10 числа, АЗС будут обязаны платить авансовые взносы с налога на прибыль за каждое место розничной торговли горючим. Сумма взноса будет отличаться в зависимости от наличия или отсутствия магазина, продающего алкоголь и табачные изделия, а также доли реализации сжиженного газа на станции.

Основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН рассказал, насколько болезненным будет этот груз для АЗС, приведут ли налоговые новации к росту цен на стеллах, и как заправщики смогут компенсировать свои возросшие расходы.

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Вчера депутаты проголосовали за повышение налогов для населения и бизнеса, часть новаций касаются именно сетей АЗС. Расскажите читателям, что отныне изменилось для заправщиков?

Сейчас ввели авансовый налог на прибыль – каждая заправка будет платить 60 тысяч гривен. До этого налог на прибыль в принципе плохо администрировался, и никто его особо не платил - только компании, имеющие большую выручку по магазину. То есть они и так эти деньги платили, потому что получали дополнительную прибыль за счет продаж сопутствующих товаров: сигарет, алкоголя, хот-догов и так далее.

Для этих сетей не изменится ровным счетом ничего. Потому что они и так платили этот налог на прибыль за счет того, что ее им генерировал магазин. Они никуда эти сигареты, алкоголь спрятать не могли. Так что крупные сети - такие как WOG, ОККО, БРСМ, UPG - новый взнос даже не почувствуют и не заметят, так как они платили больше.

А что касается малых сетей АЗС? Что их ждёт в ближайшее время?

Основной удар новый закон нанесет по АЗС, которые слабо торгуют в магазинах и не генерируют дополнительную прибыль, чтобы ее включить в этот налог.

Что будет происходить? Маленькие АЗС будут вынуждены эти деньги (авансовые взносы – УНИАН) закладывать себе в стоимость. Соответственно, если заправка где-то на трассе проливает 1,5-2 куба в день, то в месяц у них пролив 60 кубов. И 60 тысяч гривен нужно заплатить. Очень легко коррелируются цифры – гривня на литр ложится дополнительно к затратной части.

Что делает сегмент дискаунтеров (заправки, которые ставят низкие цены на топливо, - УНИАН)? Приближает их на гривню по цене к мейджерам (крупным сетям АЗС – УНИАН). То есть, если, например, на сеть не самых навороченных заправок – условно назовем АЗС "Фактор", Marshal или "Авантаж" – ехали люди за более низкой ценой, и они еще как-то выживали, то сейчас смысл ехать к ним теряется. Чтобы эти заправки-дискаунтеры выжили, для сохранения этой гривни зазора в цене они пойдут на ухищрение, лишь бы не повышать цены на стелле. Иначе они потеряют все продажи.

Условно говоря, если на WOG цена топлива будет 55 грн, а на Marshal 54 грн, вы не поедете на Marshal, а поедете на WOG, потому что там вам больше понравится, и вы эту гривню переплатите. А вот если разница будет в две гривни, то можно еще задуматься.

Таким образом, чтобы сохранить вот эту разницу, дельту между дискаунтером и премиум-заправкой, дискаунтерам придется откуда-то эту гривню взять. Взять ее можно только нечестным путем. Тут немного вариантов: либо не пробивать чеки, что в принципе и так уже многие делают, либо просто подставлять "левый" терминал – этим грешат не все, но многие. То есть вы приезжаете, рассчитались карточкой, деньги ушли на какую-то фирму, которая не имеет никакого отношения к этой заправке. Соответственно, эта продажа прошла мимо кассы. Этим многие грешат, но сейчас будут грешить еще больше.

А третий путь - это банальный недолив. Налить вам не литр, а, условно говоря, на гривню меньше. На гривню – это не так уж и много, на самом деле, это получается 2-2,5%. Сейчас в стандарте по ГОСТу допускается недолив в 1%, и все и так допускают 1,5-2 процента. Значит, недолив на всех заправках будет до 5-6%. То есть вы приехали заправляться на 50 литров, где-то литр вам недолили, но ваш датчик бака не покажет это.

Как эти новации отразятся на обычных потребителях? Можно ли ожидать роста цен на бензин, дизель и автогаз или возможного дефицита топлива?

Нет, этого не будет. У нас рынок не сдвинется, потому что его держат мейджеры. Ну, OKKO, WOG - они не будут повышать цены, на них этот закон не действует, у них ничего не произошло, у них все хорошо. А если захотят повысить цены АЗС, грубо говоря, второго сорта, то они тогда вылетят в трубу.

То есть владельцы маленьких АЗС, будут таким образом "сражаться" за свою прибыль и тем самым усиливать теневые схемы на рынке?

Основной схемой сейчас будет большее количество "левых" терминалов и недоливов. Условно, для оплаты налога на прибыль они возьмут по гривне с литра: 60 тысяч гривен разделили на 60 тысяч литров пролива. И эту гривню возьмут с недоливов и с "левых" терминалов, другого варианта нет. Цены никто не будет повышать, иначе они проиграют конкурентную борьбу.

Если говорить в целом о мировой конъюнктуре, какова текущая ситуация с ценами на нефть? Каких цен на топливо следует ожидать в ближайшей и среднесрочной перспективе, без привязки к новациям в налоговой политике?

Мы сейчас вошли в такой бурный период, который называется период штормов и ураганов, он будет длится месяц. От этого будет сильно страдать нефтедобыча в Америке. В Карибском бассейне будет очень волатильная нефть (цены будут постоянно меняться – УНИАН) из-за этого.

Второй момент – это конфликт Израиля с Ираном. Будет ли ответ Израиля по Ирану, что они разбомбят – то ли объекты ядерной инфраструктуры, то ли нефть и переработку, то ли и то, и другое – никто этого не знает. Вот от этих двух факторов очень многое зависит – в том числе и ценообразование в нашей стране.

Поэтому сказать, какая цена будет, условно, в ноябре, сейчас никто не возьмётся. Плюс ко всему, 5 ноября состоятся выборы в США, а это тоже очень важный факт, который сейчас максимально держит цены и при этом не дает им взлетать.