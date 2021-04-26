Поставщик «последней надежды» обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды» на рынке газа, установила цену голубого топлива на май для 650 тысяч домохозяйств в размере 9,57 грн за куб. м.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«ГК «Нафтогаз Украины» как поставщик «последней надежды» (ППН) обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика. На сегодня ППН обслуживает почти 650 тыс. домохозяйств. Цена на газ для клиентов ППН в мае составит 9,57 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем такие клиенты должны выбрать себе газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодные цены.

При этом, для остальных бытовых потребителей цена на голубое топливо от ГК «Нафтогаз Украины» с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года будет равна 7,96 грн за куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

«Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» (ГК «Нафтогаз Украины») с 1 мая 2021 года автоматически переводит клиентов на новый годовой тарифный план - «фиксированный», - отметили в компании.

В компании сообщили, что годовые тарифные планы - это рыночный способ обеспечить населению страховку от сезонных ценовых колебаний, которые клиенты чувствовали, например, в прошлом году. Фиксированные ценовые предложения поставщиков защищают население, но при этом сохраняют конкуренцию на рынке газа.

Что этому предшествовало

Газопоставляющие компании предлагают населению Украины с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года покупать голубое топливо по цене от 7,88 до 13,5 грн за кубометр.

Все бытовые потребители газа будут переведены на годовой контракт с 1 мая автоматически, без необходимости подавать дополнительные документы. Также газовым компаниям разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ.

Для перехода потребитель должен будет подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

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Автор: Анна Бредихина