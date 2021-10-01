Поставщик "последней надежды" (ПОН) на рынке природного газа, функцию которого выполняет ГПК "Нафтогаз Украины", не информирует должным образом бытовых потребителей.

Об этом в эфире ток-шоу Energy Freedom заявил первый заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

"Все поставщики газа, в том числе и ПОН, должны были опубликовать свои цены на октябрь еще 25 сентября. Но сегодня уже 1 октября, а цена газа у ПОН на октябрь еще не опубликована", - заявил эксперт.

Он напомнил, что согласно правилам поставки газа бытовым потребителям, любой поставщик, в том числе и ПОН, обязан в течение трех суток после того, как потребитель закреплен в его портфеле, сообщить ему об этом, также, как и о цене газа. Но ПОН, по его словам, с самого начала своей деятельности не выполнял это требование.

Первый заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов рассказал, что клиентами ПОН за год, прошедший с момента открытия рынка газа, становились как целые области, так и отдельные города. В частности, Донецкая, Полтавская, Херсонская области, а также Кременчуг и Лубны.

"Поставщик "последней надежды" не дал этим потребителям выбора – их сделали его клиентами автоматически, после того как их предыдущий поставщик потерял лицензию или не закупил газ. Часто они узнавали, что переведены на поставку ПОН, только через два месяца, когда получали квитанцию за газ от ПОН", - добавил Евгений Нацвин-Степанов.

По словам эксперта, механизм ПОН, который создали в Украине, является несбалансированным и это имеет негативные последствия как для поставщиков, так и для потребителей.

Как сообщается на сайте ГПК "Нафтогаз Украины", которая выполняет роль ПОН, на сегодня клиентами ПОН являются более 600 тысяч домохозяйств в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях. Кроме того, поставщик "последней надежды" обслуживает абонентов в городах Кременец Тернопольской области, Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области и в Шепетовке Хмельницкой области.

Цена газа в сентябре для клиентов ПОН составляла 12 гривен за кубометр.

Автор: Иван Бойко