Ставки фрахта для танкеров на рейс в одну сторону из западных портов России в Индию достигли 12-месячного максимума.

Импорт российской нефти в Индию восстановился в марте после трехмесячного спада, поскольку грузы доставлялись судами, не находящимися под санкциями. При этом часть поставок перенаправили из Турции.

Издание Reuters пишет, что восстановление потока российской нефти в третий по величине импортер и потребитель нефти в мире ослабляет дефицит предложения и снижает цены на конкурирующие ближневосточные сорта.

Поставки российской нефти в Индию и Китай резко сократились в начале этого года после того, как 10 января США ввели санкции, чтобы сократить доходы Москвы.

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В марте импорт российской нефти, в основном Urals, в Индию вернулся на уровень 1,54 миллиона баррелей в сутки после снижения до 1,1-1,2 миллиона б/с в предыдущие три месяца из-за опасений по поводу санкций.

Ставки фрахта для танкеров на рейс в одну сторону из западных портов России в Индию достигли 12-месячного максимума в 8 миллионов долларов, привлекая все больше судов для оказания услуг, но при этом сокращая доходы российских продавцов нефти. Решение крупнейшего турецкого нефтепереработчика Tupras прекратить импорт российской нефти также позволило увеличить поставки на азиатские рынки.

По данным Kpler, в марте импорт российской нефти в Турцию сократился до 127 000 баррелей в сутки с примерно 300 000 баррелей в сутки до введения санкций в январе.

Скидки на российскую нефть сократились до 2,6-2,8 доллара за баррель для грузов, загружаемых в марте для апрельской поставки в индийские порты, по сравнению с примерно 2,5-3 доллара за баррель в предыдущем месяце.

Некоторые трейдеры сообщили индийским нефтепереработчикам, что будут использовать западные суда для доставки грузов, чтобы не подвергать себя риску санкций. При этом источники сообщили, что в последние недели цена на нефть марки Urals упала ниже 60 долларов за баррель, установленного странами G7, что открывает доступ к западным морским перевозкам.

Поставки российской нефти - последние новости

Индия, занимающая второе место по импорту нефти из России, заявила, что будет покупать российскую нефть только в том случае, если ее будут поставлять компании и суда, не попавшие под санкции США.

Страна следует санкциям ООН, а не отдельных стран, но опасения вторичных санкций со стороны США создают операционные проблемы, поскольку индийские банки и компании в значительной степени связаны с американской финансовой системой.

Кроме того Нью-Дели согласились увеличить импорт американской нефти и газа, чтобы сократить торговый дисбаланс между двумя.

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