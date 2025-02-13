Нью-Дели является крупнейшим импортером российской сырой нефти, перевозимой по морю.

Индия хочет покупать российскую нефть только в том случае, если ее поставляют компании и суда, не попавшие под санкции США. Страна является вторым по величине импортером и потребителем нефти в мире.

Издание Reuters пишет, что Индия следует ограничениям ООН, а не тем, что ввели отдельные страны, но опасность вторичных санкций со стороны Вашингтона создают проблемы в обеспечении поставок российской нефти, поскольку индийские банки и компании в значительной степени зависят от финансовой системы США.

Закупки российской нефти индийскими НПЗ нарушены из-за санкций в отношении цепочки поставок российской нефти, что привело к резкому росту ставок фрахта танкеров, поскольку некоторые покупатели и порты в Китае и Индии избегали судов, попавших в "черный список".

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Индийские чиновники заявили, что они сообщили российским поставщикам и трейдерам, что нефть, которую они продают, должна соответствовать параметрам санкций США

"Мы не хотим рисковать. Мы не будем трогать грузы, в которых задействованы санкционированные организации или суда в цепочке поставок", - сказал один из индийских чиновников.

Экспорт российской нефти - послдение новости

22 января стало известно, что танкеры, которые ранее перевозили нефть из западных портов России, перебрасываются на восток для транспортировки нефти в Китай. В результате плата за перевозку российской нефти еще больше выросла.

Позже стало известно, что торговля российской нефтью с отгрузкой в Азии в марте остановилась, потому что стоимость фрахта танкеров, не попавших под санкции США, резко подскочила, а порты Китая и Индии избегают судов из "черного списка".

В то же время некоторые нефтепереработчики Индии пытаются сохранить импорт дешевой нефти из России. Компании работают с торговцами, грузоотправителями и другими посредниками над восстановлением поставок в условиях санкций США.

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