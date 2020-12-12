Юрий Витренко, который на сегодня является кандидатом на должность министра энергетики Украины, ранее провалил ряд стратегических программ и проектов в энергетическом секторе, нанеся госбюджету миллиардные убытки.

Об этом говорится в статье «Миллиарды убытков и провальный транзит. Чем «славится» кандидат в министры энергетики Витренко», опубликованной изданием delo.ua.

Читайте такжеВитренко не подходит на роль министра энергетики "из-за конфликта интересов" – эксперты«В багаже» потенциального министра - года в НАК «Нафтогаз» на руководящих постах, в частности в наблюдательном совете «Укрнафты», откуда его летом отозвали, и премьерские амбиции, но вот успешных кейсов, которые свидетельствуют о его готовности заниматься развитием отрасли, как-то не густо... Возникает ощущение, что он паразитирует на чужих, командных победах, присваивая себе заслуги коллектива, и сбрасывает ответственность на тот же коллектив, в случае провала», - говорится в публикации.

Автор приводит ситуацию с перерасчетом ставок на транзит газа, в которой инициатива «потенциального министра» стоила госбюджету Украины 9,5 млрд долл.

«Согласно заявлениям Витренко, в 2006 году экономически обоснованная ставка транзита российского газа по Украине должна достигать 5,25 долл, вместо скромных заявленных 1,6. Витренко взял на себя ответственность за решение данного вопроса и переговоры с «Газпромом», потерпел сокрушительное поражение и руководство «Нафтогаза» таки подписало договор с «Газпромом» по ставке в 1,7 долл. - в пять раз меньше. Это означало убыток в размере 9,5 млрд долл! Также в результате «профессионального» подхода к переговорам с «Газпромом» цена на газ для Украины увеличена со 130 до почти 180 долл. Расчеты не подтвердились, переговоры провалены, но Витренко это уже не касалось - уволившись, он публично заявил, что данный провал - не его вина», - отметил автор.

В статье подчеркивается, что Витренко также ответственен за провал программы 20/20 по добыче отечественного природного газа.

«Витренко обвинил в провале команду, с которой работал над программой, хотя именно он, как руководитель направления, не принял необходимых действий в 2018-2019 годах. Так план на конец 2019 года предусматривал добычу 18,2 млрд. куб. м газа, но по факту вышло лишь 14,9 млрд. куб. м. В 2018 - 15,5 млрд. куб. об ... Бездействие Витренко повлекло серьезный простой в работе, а это, конечно, влечет за собой финансовые затраты», - говорится в публикации.

Вместе с тем Витренко ведет масштабную информационную кампанию для популяризации своей персоны, не акцентируя внимания на своих провалах.

"Его бэкграунд весьма богат популизмом - интернет просто пестрит публикациями с именем Витренко, похоже, уже много лет ставку он делает именно на медийную шумиху. Вероятно, единственная цель Витренко - капитализация собственного реноме, на которое он усердно работает, и о развитии энергосектора речь не идет», - подытожил автор.

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Автор: УНИАН