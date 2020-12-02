Официально причину пока не называют, предварительно - случилась авария на одном из теплоузлов.

Сегодня утром сразу несколько районов Николаева одновременно остались без отопления и света.

Читайте такжеИз-за миллионных долгов коммунальщики угрожают оставить Херсон без отопления (видео)Об этом сообщает ТСН.ua.

"Из-за аварии мерзнет пол города. Сегодня утром сразу несколько районов Николаева одновременно остались без отопления и света. Это почти пол тысячи многоэтажек. Без тепла в одну минуту оказались более 2 десятков школ и детсадов, а еще 5 больниц", - говорится в сообщении.

Стало известно, что одновременно остановилось несколько десятков котельных.

"Тепловики утверждают - все они исправны, но на них почти одновременно прекратилась подача электроэнергии", - подчеркивает издание.

Официально причину пока не называют, предварительно - случилась авария на одном из теплоузлов.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:

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Автор: УНИАН