Теперь все украинцы будут оплачивать свет по фиксированной цене 1,68 гривни за кВт-ч на весь объем потребления.

Сегодня в Украине прекращает действие льготный тариф на электроэнергию в 90 копеек за кВт-час. Теперь все украинцы будут оплачивать свет по фиксированной цене 1,68 гривни за кВт-ч на весь объем потребления.

Читайте такжеМаксимальная цена газа для украинцев в январе вырастет более чем на 20%Соответствующее решение о внесении изменения в постановление Кабинета министров о возложении спецобязательств в процессе функционирования рынка электроэнергии приняло правительство на заседании 28 декабря.

При этом правительство сохранило на прежнем уровне размер оплаты при дифференцированном во времени учете потребления.

По двухзонным тарифам цена на электроэнергию в ночные часы (с 23:00 до 7:00) будет стоить вполовину дешевле фиксированного тарифа – 0,84 гривни за кВт-ч.

По трехзонным тарифам оплата за потребленную в часы максимальной нагрузки (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) электроэнергию составит 1,5 фиксированного тарифа – 2,52 гривни за кВт-ч, в ночные часы – 0,4 тарифа (0,67 гривни за кВт-ч), а в остальное время потребители оплачивают полный тариф.

Сколько платили украинцы

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 гривня 68 копеек за кВт-ч.

В то же время, для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 гривень за кВт-ч.

Повышение тарифа

19 июня 2020 года Нацкомиссия предложила с августа повысить тарифы "Укрэнерго" в 4 раза.

26 июня 2020 года НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" вдвое.

5 августа Кабинет министров Украины внес изменения в положение о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, обязав госкомпанию "Энергоатом" продавать около 50% своей электроэнергии, а госкомпанию "Укргидроэнерго" продавать 30% своей электроэнергии для нужд населения по цене 1 копейка за киловатт-час. Ранее "Энергоатом" был обязан продавать для нужд населения 80% своей электроэнергии, а "Укргидроэнерго" - 35%. Оставшуюся электроэнергию госкомпании могут продавать на рынке двухсторонних договоров и других сегментах рынка.

28 декабря 2020 года Кабинет министров Украины отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 гривни за кВт-ч.

Отчет Еврокомиссии

Согласно отчету Еврокомиссии цены на электроэнергию в Украине в первом квартале 2020 года были на 37,9% выше, чем средняя стоимость в Европе.

Украина оказалась в категории стран с самыми высокими ценами на электричество в Европе наряду с Грецией (50 евро за МВт-ч) и Мальтой (45 евро за МВт-ч). Далее идут Болгария (42 евро за МВт-ч), Румыния (41 евро за МВт-ч), Венгрия и Польша (по 41 евро за МВт-ч).

В Еврокомиссии отметили, что высокие цены на электроэнергию наблюдаются в тех странах, которые имеют зависимость от импорта электроэнергии (Греция, Венгрия), а также в тех, которые имеют технические ограничения по импорту (Мальта, Греция).

18 декабря 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не согласен с тем, что цены на электроэнергию для украинских промышленных потребителей являются одними из самых высоких в Европе. По его мнению, они, наоборот, являются одними из самых низких.

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Автор: Анна Бредихина