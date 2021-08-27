Прибытие судна с топливом в Украину ожидается в ближайшие месяцы.

Компании "ДТЭК Энерго" и государственная "Центрэнерго" договорились о поставке 75 тысяч тонн угля из США.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы. Объем угля будет распределен равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

"Вскоре Украина войдет в отопительный сезон, и наша общая задача – пройти его стабильно, чтобы украинцы были со светом и теплом. Обеспечить импорт угля стало возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен и, таким образом, найти необходимые ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салєєв.

"Стабильность работы энергосистемы - наш первый приоритет. Дополнительные запасы угля позволят нам спокойно пройти отопительный сезон, без необходимости использования газа или же импорта электроэнергии", - отметили в ПАО "Центрэнерго".

Для стабильного прохождения отопительного сезона и обеспечения потребностей генерации топливом, за 7 месяцев 2021 года на шахтах ДТЭК увеличили добычу угля до 10 млн тонн газового угля.

Кроме приоритетной добычи украинского угля "ДТЭК Энерго" начала его импорт из Польши. 19 августа первая партия польского угля уже поступила в Украину.

Также "ДТЭК Энерго" ожидает поставки топлива из Казахстана.

Автор: Иван Бойко