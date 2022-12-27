Энергетики работают над улучшением ситуации со светом круглосуточно.

Ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной. В столице продолжаются экстренные отключения света, с которыми киевляне будут жить на протяжении всей зимы.

Как рассказал в эфире телеканала "Киев" заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, благодаря работе энергетиков удалось улучшить ситуацию со светом в столице после российских атак.

"Мы помним последние обстрелы, трудно было восстанавливать, но круглосуточные работы энергетиков обеспечили нам ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Соответствующие работы продолжаются. Надо всем понимать, что выходные являются специфическими днями, уменьшается нагрузка, меньше потребления чем в будние дни", – объяснил он.

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По словам Пантелеева, в будние дни зачастую приходится задействовать не плановые отключения электроэнергии, а экстренные.

"Ситуация не простая и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не являются плановыми, а в большей степени экстренными. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", – добавил замглавы КГГА.

Ситуация с электроэнергией в Украине

По состоянию на утро 27 декабря дефицит электроэнергии в стране в несколько сократился, однако имеющиеся мощности все еще не могут удовлетворить потребности всех потребителей. Сократить дефицит мощности удалось благодаря увеличению объемов производства электростанций.

При этом министр энергетики Герман Галущенко заявил, что во время новогодних праздников Россия может попытаться нанести новый удар по энергосистеме Украины. При отсутствии новых повреждений на объектах критической инфраструктуры украинцы проведут несколько дней с бесперебойными снабжением электроэнергией.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заверил, что аварийное отключение света в Украине не будет применяться во время новогодних праздников, если россияне не станут обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру.

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