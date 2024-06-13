Он убежден, что частично покрыть дефицит в энергосистеме можно за счет увеличения разрешенных объемов импорта электричества из Европы.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что Украина имеет высокие шансы сохранить целостность энергосистемы зимой, несмотря на удары россиян.

"Шансы, что энергосистема сохранит свою целостность, даже если удары со стороны россиян продолжатся, этой зимой очень высоки. Вероятность того, что не будет блэкаута, гораздо выше 90%, с моей точки зрения", - заявил Омельченко, пишет Укринформ.

Он убежден, что частично покрыть дефицит в энергосистеме можно за счет увеличения разрешенных объемов импорта электричества из Европы.

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Омельченко считает, что сейчас необходимо сосредоточиться на восстановлении тех генерирующих мощностей, которые можно восстановить: по его оценке, это около 1,5-2 ГВт.

Ситуация в энергосистеме Украины

В ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Из-за этого, а также из-за роста потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

Об этом сообщают в "Энергоатоме". В пресс-службе отметили, что такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений. В этом году ремонты проводят на восьми энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. Запорожская станция находится в оккупации.

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