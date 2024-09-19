Катарина Матернова надеется, что у нас не будет катастрофического сценария.

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова сделала прогноз относительного того, что ждет Украину зимой. Она считает, что украинцев ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

"Я, конечно же, ожидаю, что будут определенные отключения электроэнергии. Но из всех обсуждений, которые мы провели, все сценарии, которые мы получали, говорят, что ситуация не будет катастрофической. Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной", – отметила Матернова в интервью "Европейской правде".

По ее словам, самые уязвимые города - Киев, Харьков и Одесса, а также другие города с централизованным отоплением.

Видео дня

"Я действительно надеюсь, что у нас не будет катастрофического сценария, но нет никаких сомнений, что у нас будет тяжелая зима. Я буду здесь, в Киеве, поэтому почувствую это лично", - сообщила дипломат.

При этом она напомнила, что ЕС уже демонстрировал готовность поддержать миллионы украинцев, которые выехали из родной страны из-за войны.

"Мы впервые в истории задействовали директиву о временной защите, чтобы позволить людям работать и иметь достойную жизнь, ожидая возможности вернуться в Украину. Так что да, мы рассматриваем различные сценарии, и я считаю, что мы будем готовы", – подытожила Матернова, комментируя сценарий, согласно которому еще больше украинцев выедут за границу.

Отключения света в Украине - прогнозы экспертов

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал, что зимой у 3-4 очередей потребителей одновременно будут выключать свет, когда температура будет ниже 0°C.

При этом председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что в случае тяжелого отопительного сезона с длительными морозами, жители многоквартирных домов в Украине могут столкнуться с серьезными проблемами, ведь отключения электроэнергии возможны до 18-20 часов в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: