Жителям многоквартирных домов советуют рассмотреть переезд в частный сектор на случай сложной зимы.

В случае тяжелого отопительного сезона с длительными морозами, жители многоквартирных домов в Украине могут столкнуться с серьезными проблемами. В таких условиях возможны отключения электроэнергии до 18-20 часов в сутки. Об этом в статье УНИАН сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Если в Украине этот отопительный сезон будет затруднительный, будет низкая температура, то есть минус 10 и ниже, и она будет держаться две-три недели, то это будет огромная проблема для большинства украинцев, потому что многоквартирные дома не выдерживают таких погодных условий, и отключения будут по 18-20 часов", - сказал эксперт.

По его словам, тем украинцам, у которых есть такая возможность, стоит рассмотреть варианты переезда на случай сложной зимы к родственникам или друзьям в частный сектор.

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"Отопительный сезон начинается стабильно в Украине где-то 15-20 октября. Включают отопление в большинстве городов Украины, кроме северных, 1-го ноября. Максимальный срок, чтобы принять решение, собрать средства, закупить оборудование и подключить его у людей есть до первого ноября", - рассказал Попенко.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, жителям многоквартирных домов стоит позаботиться об автономном питании насосной группы, которое обеспечит подачу тепла и воды зимой во время отключений электроэнергии. Особенно это касается квартир выше 5-го этажа.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал, что зимой у 3-4 очередей потребителей одновременно будут выключать свет, когда температура будет ниже 0°C.

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