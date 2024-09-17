Энергетики смогут восстановить не более 60-70% разрушенных объектов.

Зимой у 3-4 очередей потребителей одновременно будут выключать свет, когда температура будет ниже 0°C. Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире "Киев24".

"Если говорить о прогнозах, никто не обещал, что не будут выключать электрическую энергию, точнее, что зимой все будут с электроэнергией. Наоборот, мои коллеги и я неоднократно говорили, что зимой, когда температура будет ниже нуля, у нас будут 3-4 очереди отключений задействованы одновременно", - сказал он.

По словам Рябцева, баланс между генерацией и потреблением не будет соблюден, даже если энергетики восстановят все возможное, а это не более, чем 60-70% от разрушенного.

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"Поэтому прогноз был и остается таким, как он есть, то есть реалистичным. Ни пессимистических, ни оптимистических прогнозов нет - есть один прогноз реалистичный. Он исходит из того, что к отопительному сезону будет восстановлено не более 60-70% генерации вместе с вновь построенной, поэтому 3-4 очереди отключений будут одновременно, когда температура ниже 0°C, независимо от того, будут ли россияне бить", - подчеркнул эксперт.

Рябцев отметил, что после каждой серьезной массированной атаки, когда объекты энергетики отключают превентивно, чтобы быстрее их восстанавливать в случае повреждений, возможны несколько дней аварийных отключений электроэнергии.

"А потом все вернется так, как было до этого - до этого реалистичного прогноза", - сказал он.

Отключение света в Украине - последние новости

12 сентября директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что второй блок Южноукраинской АЭС могут вскоре вывести на ремонт, и это приведет к ухудшению ситуации с отключениями света.

Основной вопрос относительно ситуации с отключением света зимой заключается в том, хватит ли Украине сгенерированной электроэнергии. Многое будет зависеть от погоды, рассказал председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

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