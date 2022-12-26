В компании считают, что это попытка возмутить общество ложной информацией.

Оператор Объединенной энергосети НЭК "Укрэнерго" предупреждает о распространении фейка о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии.

"В соцсетях распространяется фэйковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу нашей компании. Это попытка возмутить общество ложной информацией", - сообщается в Telegram-канале "Укрэнерго".

В компании напомнили, что аварийные отключения – это вынужденный шаг, который применяется исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

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"Отказаться от них энергетики смогут лишь после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", - сообщила пресс-служба.

Также в "Укрэнерго" подчеркнули, что компания имеет только одну официальную страницу в Facebook и только один официальный Telegram-канал.

"Что-либо другое, созданное под нашим логотипом в этих соцсетях, является фейком и российской ИПСО (информационно-психологическая операция). Увидите новую подделку – пожалуйста, сообщайте нам", - отметили в компании.

Ситуация во светом в Украине по состоянию на 26 декабря

26 декабря дефицит электроэнергии в Украине остается существенным, в пяти областях и столице введены аварийные отключения. В частности, в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в г. Киеве.

Российские оккупанты совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн запусков дронов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

23 декабря Россия вновь обстреляла один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии.