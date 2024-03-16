Вопрос прокомментировал министр энергетики.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявляет, что не ожидает проблем в энергосистеме Украины в этом году.

Однако есть определенные факторы, которые могут негативно повлиять на возможности инфраструктуры. Об этом министр заявил в эфире информационного марафона.

Он уточнил, может ли случиться так, что 2024 год будет сопровождаться для украинцев дефицитом электроэнергии. Как известно, в этот отопительный сезон произошел рост потребления электроэнергии как в промышленности, так и среди бытовых потребителей.

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"Я абсолютно уверен, что мы сбалансируем систему в течение года. И осенью, летом и весной. Поэтому, таких, так сказать, ожиданий относительно наличия проблем в энергосистеме мы не видим", - подчеркнул Галущенко.

Как отметил министр, единственное, что может повлиять - это массированные обстрелы российских оккупантов.

"Буквально вчера мы утвердили графики ремонтной кампании на это лето, на это межсезонье. Поэтому, на самом деле, мы абсолютно четко понимаем как пройти этот год. Стабильные поставки электроэнергии, безусловно, дает возможность работать экономике. Это тоже важно. Это дает возможность экономическому росту. Сегодня у нас экспорт идет в больших объемах. Поэтому, все окей", - сказал Галущенко.

Также он рассказал об оценке убытков для энергосистемы за последние два года.

"Есть оценки, Всемирный банк делал на прошлый год. Это было оценено где-то примерно в 11 миллиардов долларов. Но это очень статичная цифра. Она не является корректной. То есть, на самом деле эти убытки увеличиваются, и увеличиваются с каждым днем. Потому что обстрелы продолжаются. Тоже очень важный вопрос как оценивать активы, которые есть в оккупации. То есть, можно ли считать, что это убытки...", - сказал министр.

Он уточнил, что такой актив как Запорожская атомная станция или Запорожская тепловая станция стоят миллиарды долларов.

"Это очень сложная оценка. Я скажу, что полную сумму мы действительно сможем оценить с точки зрения стоимости активов, ущерба и непроизведенной электроэнергии (это тоже ущерб) уже после деоккупации соответствующей территории и объектов", - подчеркнул Галущенко.

Отдельно министр сказал, что Украина почти стала энергетически независимой в том плане, что не зависит от других стран в плане обеспечения газом. Так, по его словам, в прошлом году в Украине была очень небольшая разница между добычей и потреблением газа.

"На этот год мы поставили цель, чтобы эту разницу полностью уравнять. Возможно нам понадобится какой-то объем импорта, но это больше для, так сказать, ощущения безопасности, что мы имеем соответствующие запасы. Но я думаю, что это реально. Также надо быть честными с собой и говорить о том, что сегодня потребление газа у нас очень существенно упало. Это позволяет нам, в том числе, сбалансироваться. Но и у нас есть планы наращивания добычи газа в Украине, чтобы при росте потребления тоже соответствующим образом покрывать (потребности)", - сказал Галущенко.

Украина направит рекордное количество электроэнергии на экспорт

Как известно, Украина планирует экспортировать рекордное количество электроэнергии в 2024 году, направив ресурс в 5 стран. Однако это возможно лишь при условии, когда у государства нет дефицита в собственной энергосистеме.

Соответствующие планы в начале марта раскрыли в "Укрэнерго". Там уточнили, что речь идет об экспорте в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову.

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