Отмечается, что солнечные панели - хороший вариант для лета.

Многие украинцы, готовясь к отключениям света зимой, задумываются, как обеспечить резервное питание. Председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин посоветовал, как это сделать лучше всего в квартире.

По его словам, для автономного питания электроприборов зимой солнечные панели не лучший вариант.

"Солнечные панели, возможно, дадут возможность подзарядить какие-то небольшие гаджеты, возможно ноутбук, и будут работать светильники, но надолго зимой их не хватит. Летом же это может быть неплохим вариантом", - отметил эксперт в эфире Киев 24.

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При этом он указал, что в первую очередь необходимо подумать об инверторе и аккумуляторе.

"Когда система будет работать, то дополнительно можно будет рассмотреть установку солнечной батареи, если это будет выгодно", - подытожил Литвин.

Отключения света в Украине - что будет зимой

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что на состояние энергосистемы существенно могут повлиять только масштабные российские удары по энергетике. Он подчеркнул, что потенциальные обстрелы и вред от них предсказать очень сложно.

В свою очередт мэр Днепра Борис Филатов считает, что этой зимой надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений света.

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