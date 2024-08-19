Андрей Закревский отметил, что при самом оптимистичном сценарии дефицит в энергосистеме составит около 4 ГВт.

Отключения света во время отопительного периода в Украине могут длиться от 6 до 8 часов в сутки. С наступлением холодов спрос на электроэнергию увеличится, что усилит нагрузку на энергосистему.

"Давайте запомним, что мы в период пиковых нагрузок потребляем 15 ГВт, а базовая генерация будет давать 9 ГВт," – сообщил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский в комментарии Киев24.

При этом он отметил, что Украина может рассчитывать на дополнительные 2 ГВт электроэнергии из-за границы. По его словам, при оптимистическом сценарии дефицит электроэнергии может составлять около 4 ГВт.

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"Прогноз с отключениями по 12 часов в сутки – самый пессимистический сценарий и не столь реален, как кажется", – считает эксперт.

Он добавил, что более реалистичным является сценарий, при котором света не будет от 6 до 8 часов в сутки.

Отключения света в Украине - что ждет украинцев зимой

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что на состояние энергосистемы существенно могут повлиять только масштабные российские удары по энергетике. Он подчеркнул, что потенциальные обстрелы и вред от них предсказать очень сложно.

В свою очередт мэр Днепра Борис Филатов считает, что этой зимой надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений света.

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