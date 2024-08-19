Отключения света во время отопительного периода в Украине могут длиться от 6 до 8 часов в сутки. С наступлением холодов спрос на электроэнергию увеличится, что усилит нагрузку на энергосистему.
"Давайте запомним, что мы в период пиковых нагрузок потребляем 15 ГВт, а базовая генерация будет давать 9 ГВт," – сообщил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский в комментарии Киев24.
При этом он отметил, что Украина может рассчитывать на дополнительные 2 ГВт электроэнергии из-за границы. По его словам, при оптимистическом сценарии дефицит электроэнергии может составлять около 4 ГВт.
"Прогноз с отключениями по 12 часов в сутки – самый пессимистический сценарий и не столь реален, как кажется", – считает эксперт.
Он добавил, что более реалистичным является сценарий, при котором света не будет от 6 до 8 часов в сутки.
Отключения света в Украине - что ждет украинцев зимой
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что на состояние энергосистемы существенно могут повлиять только масштабные российские удары по энергетике. Он подчеркнул, что потенциальные обстрелы и вред от них предсказать очень сложно.
В свою очередт мэр Днепра Борис Филатов считает, что этой зимой надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений света.